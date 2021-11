Apple Airpods 2 zum Tiefstpreis von nur 111 Euro am heutigen Singles Day

Halyna Kubiv

Am heutigen 11.11. senkt Amazon den Preis für die Airpods 2 auf 111 Euro – neuer Bestpreis! Hier finden Sie die Details zum Schnäppchen.

Apple Airpods 2 zum Bestpreis

Die Airpods 2 können sich in dieser Weihnachtssaison als Geheimtipp für Geschenke an Apple-Fans erweisen: Apples Kopfhörer der zweiten Generation werden an sich nicht schlechter, nur weil der Nachfolger bereits auf dem Markt ist. Zudem ist das eins der wenigen Apple-Produkte, auf die man nicht bis Januar 2022 warten muss. Am heutigen Singles Day und passend zum Datum 11.11. bietet Amazon für die Bluetooth-In-Ears einen neuen Tiestpreis von nur 111 Euro an . Aktuell ist die Konkurrenz teurer, oft orientieren die sich aber an Amazon und könnten bald auch diesen Preis anbieten, allen voran Media Markt und Saturn .



Airpods 2. Generation bei Amazon für 111 Euro bestellen

Die unverbindliche Preisempfehlung von Apple für die Airpods mit Ladecase beträgt 149 Euro. Günstiger erhalten Sie die Airpods aktuell nirgends, das beweist auch unser Macwelt-Preisvergleich.

Apple Airpods der zweiten Generation im Test

Besserer Klang im Blindtest

Weder auf der Keynote noch im Produktmeeting hatte Apple etwas zur Klangqualität der neuen Ohrhörer gesagt, angeblich ist sie die gleiche wie bei der Vorgeneration. Diese Tatsache scheint sich bei den ersten Testsongs zu bestätigen: der dunkle Elektro-Refrain wie zum Beispiel in " Siren Song " von Maruv klingt über Airpods 1 und 2 identisch. Die ersten Zweifel kommen aber beim Hören von "My December " von Linkin Park: Das ruhige Gitarrenintro und vor allem die klare Stimme von Chester Bennington klingen in Airpods 2 deutlich präziser als in den Vorgänger-Kopfhörern. Der Kollege Müller, ein Hobby-Musiker und wandelnde Musik-Wikipedia gleichzeitig, teilt unsere Eindrücke nicht: Bei einem Testsong von Kate Bush "50 Words of Snow" fallen ihm keine Unterschiede auf.

Das Ergebnis von unserem Blind-Hören ist eindeutig: In vier von vier Fällen kann man die Unterschiede mit einem relativ ungeschulten Ohr wahrnehmen. Insbesondere bei hohen, vor allem weiblichen Stimmen und Instrumentalintros ohne Bass ist ein Unterschied deutlich: Bei den Airpods 1 sind die höheren Klangbereiche etwas gedämpft, so als ob man die Musik durch eine dicke Mütze hören würde. Bei den Airpods 2 sind die gleichen Stellen sehr prägnant und klar, man hört auch Details im Hintergrund besser. Hier muss man aber anmerken, dass diese Empfindlichkeit in höheren Stimmlagen wohl sehr individuell ist – zwei weitere Redaktionsmitarbeiter können keine Unterschiede feststellen.

