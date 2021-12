Apple Airpods 3 günstig für nur 185 Euro

Halyna Kubiv

Da die Airpods 3 erst seit knapp sechs Wochen auf dem Markt sind, sind Angebote dafür noch rar, doch Saturn und Amazon bieten erste Rabatte an.

Vergrößern Apple Airpods 3

Apple hat die Airpods 3 erst Mitte Oktober vorgestellt, der Verkauf startete dann am 26. Oktober, das sind erst knapp sechs Wochen. So ist es kein Wunder, dass die Angebote für die aktuellste Generation der Airpods noch rar sind. Doch Saturn sowie Amazon bieten ab heute die dritte Generation der Airpods etwas vergünstigt an: Saturn für 185 Euro , was eine Ermäßigung von sieben Prozent bedeutet. Bei Amazon kann man die Airpods 3 für 189,90 Euro kaufen, was eine Preissenkung von knapp sechs Prozent bedeutet. Deutlich billiger lassen sich Apples Kopfhörer nirgendwo finden, dies bestätigt unser Preisvergleich .

Airpods 3 für 185 Euro bei Saturn kaufen

Airpods 3 für 189,90 bei Amazon kaufen

Apple Airpods der dritten Generation im Test

Besserer Klang im Blindtest

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren Sie den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.