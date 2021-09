Apple Airpods Max für nur 399 Euro bei Ebay

René Resch

Apples Flaggschiff-Kopfhörer erhalten Sie aktuell bei Ebay zum Spitzenpreis von nur 399 Euro. Ein beachtlicher Preis, denn die UVP beträgt bei Apple satte 612,70 Euro.

Bei Ebay erhalten Sie Apples Airpods Max in der Farbe Spacegrau aktuell zum absoluten Top-Preis von nur 399 Euro. Das ist beachtlich, verlangt Apple doch eine UVP von 612,70 Euro – wobei man sich nicht an der UVP von Apple orientieren sollte. In verschiedenen Shops erhalten Sie die Over-Ear-Kopfhörer meist schon zu einem Preis von etwa 499 Euro.

Dass es sich hierbei um ein echtes Schnäppchen handelt, verrät auch unser Preisvergleich. Der Ebay-Preis ist aktuell das günstigste Angebot. Der nächstgünstigere Preis findet sich ebenfalls bei Ebay zu 439,95 Euro. Somit erhalten Sie Apples Spitzenkopfhörer AirPods Max aktuell nirgends günstiger.

Apple AirPods Max © Apple Apples AirPods Max Over-ear-Kopfhörer erhalten Sie bei Ebay in der Farbe Spacegrau zum absoluten Top-Preis für 399 statt 612,70 Euro. Ebay-Sonderpreis: 399 statt 612,70 Euro



Weitere Details der Airpods Max

Apples Over-Ear-Kopfhörer ist mit dem hauseigenen H1-Chip ausgestattet. Dieser ist verantwortlich für ein optimales Streaming-Erlebnis zwischen Kopfhörern und Apple-Geräte wie iPhone, iPad oder Mac aber glänzt auch mit einer Audioverarbeitung auf Top-Niveau sowie der aktiven Unterdrückung von Geräuschen (Active Noise Cancelling, ANC). Der Adaptiven Equalizer passt zudem den Klang je nach Situation an, um ein optimalen Hörerlebnis zu ermöglichen.

Weiterhin bieten die Kopfhörer durch Spatial Sound einen innovativen Raumklang – hierbei messen die Beschleunigungssensoren die aktuelle Orientierung des Nutzers und passen das dreidimensionale Klangfeld in Echtzeit an.

Den ausführlichen Test der Apples Airpods Max finden Sie in unserem Artikel hier:

