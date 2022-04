Apple-Angebote bei Amazon: iPhones, Airpods, iPads & Co. günstiger

Dennis Steimels

Amazon reduziert erstmals das iPhone 13 in der neuen Farbe "Grün", auch die Airpods 3 gibt es zum Top-Preis. Welche Angebote es gibt und wie gut die Preise im Vergleich sind, verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

Vergrößern Angebote bei Amazon: Jetzt sparen! © Sergei Elagin/Shutterstock.com / Apple

Bei Amazon laufen derzeit die Osterangebote mit dem einen oder anderen Technik-Schnäppchen . Auch bei ausgewählten Apple-Produkten gibt es Rabatte, auch wenn diese teils (noch) nicht direkt mit der Osteraktion zusammenhängen. So ist jetzt beispielsweise auch endlich mal das iPhone 13 in der neuen Farbe "Grün" reduziert – Sie zahlen 870 statt 899 Euro . Wer mehr sparen will, der greift zu einer anderen Farbe oder schaut sich bei der Konkurrenz um. Wir verraten Ihnen, welche Apple-Produkte Amazon derzeit reduziert anbietet und in welchen Shops Sie sogar noch günstiger einkaufen:



Apple Zubehör

