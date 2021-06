Apple Arcade: "Angry Birds Reloaded" kommt bald

Peter Müller

Apple baut seinen Spieledienst weiter aus, diesmal kommen ein paar Klassiker im neuen Gewand. Der Spaß mit den Vögeln und den Schweinen könnte ein Comeback feiern.

Vergrößern Die zornigen Vögel kommen zurück! Ohne nerviges Free2Play.

Die zornigen Vögel kehren bald zurück – als "Angry Birds Reloaded" für den Aboservice Apple Arcade. Der Hit aus der Frühzeit der iPhone- und iPad-Ära war auch ein Vorbild dafür, wie man eine einst gute Idee zu Tode reiten und per In-App-Käufen als Free2Play-Titel quasi unspielbar machen kann.

Für Apple Arcade geht Rovio offenbar zu den Ursprüngen des Spiels zurück, alte und neue Charaktere tauchen auf und diesmal kann man als Spieler auch die Schweine steuern – alles ohne nervige In-App-Käufe und Werbung. Ebenfalls in der Sektion "Bald erhältlich" von Apple Arcade sind zwei weitere Spieleklassiker in exklusiver Neuaufmachung zu sehen, "Altos Odyssey: The Lost City" und "Doodle God Universe".

Was "bald" für Apple bedeutet, lässt sich nicht genau sagen, die Metadaten der Spiele weisen aber auf das Datum 16. Juli hin. Klickt oder tippt man auf "Laden", informiert der App Store, wenn die Titel erhältlich sind und lädt sie auf das dafür vorgesehene Gerät. Bis dahin gilt es eben, die Steinschleuder zu wienern und die Stimme zu ölen: "Ahhhh-heeeeee!"