Apple: ”Best of 2020 Podcasts’ mit NDR-Corona und Micky Beisenherz ganz vorn

Thomas Hartmann

"Apokalypse & Filterkaffee" wurde von Apple Podcasts zum Podcast des Jahres 2020 gekürt. ”Best of Podcasts 2020” stellt außerdem weitere redaktionelle Favoriten des Jahres vor.

Vergrößern Podcast des Jahres 2020 © Apple

Zum Podcast des Jahres 2020 hat es bei Apple ” Apokalypse & Filterkaffee ” vom Studio Bummens geschafft. Hier gibt es laut Kurzbeschreibung die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages, serviert von Micky Beisenherz: ”Micky wühlt sich für uns durch die wichtigsten Aufmacher, Titelthemen, Leitartikel und Tweets des Tages und serviert daraus sein morgendliches News-Omelett. Manchmal macht er das zusammen mit einem Gast. Um die fünfzehn Minuten lang, immer montags, mittwochs und freitags, verzehrfertig auf den Punkt. Immer um 6 Uhr morgens.”

An der Spitze der beliebtesten Podcasts 2020 und der beliebtesten neuen Podcasts 2020 dagegen findet sich jeweils das Coronavirus-Update von NDR Info , das vor allem durch Christian Drosten, Leiter der Virologie in der Berliner Charité, bekannt wurde und inzwischen auch mit Sandra Ciesek, Leiterin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt/Main, gesendet wird.

Eine Auflistung der weiteren Plätze unter den beliebtesten Podcasts 2020 und den beliebtesten neuen Podcast 2020 findet man über diesen Link , dort öffnet sich via Browser der Podcast-Player von Apple. In der Kategorie ”Entdecken” findet man dann die jeweiligen Ranglisten. So steht etwa das Feature ”Verbrechen” von "Zeit Online" bei den beliebtesten Podcasts dieses Jahres auf Platz zwei, bei den beliebtesten neuen Podcasts 2020 ist dies Baywatch Berlin.