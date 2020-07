Apple Business Chat mit Zendesk verfügbar

Halyna Kubiv

Der US-Software-Anbieter Zendesk bringt Apple Business Chat für alle. In Deutschland ist die Lösung ebenfalls verbreitet.

Vergrößern Tagesschau in Nachrichten auf dem iPhone © Messenger People

Zendesk hat zusammen mit Apple angekündigt , die Business-Lösung von Apples Messaging-App für alle zu bringen. Bis vor Kurzem konnten sich die Kunden für eine Beta anmelden, nun steht die Option im Rahmen der Zendesk Sunshine Conversation zur Verfügung. Der Preis für die Einsteiger-Option beträgt 495 US-Dollar pro Monat.

Apples Business Chat ist eine Lösung für Unternehmen, die die Chatbots direkt integriert in das iOS und macOS anbieten wollen. Die Konversationen sind in der Nachrichten-App statt Blau oder Grün mit Grau hinterlegt, die Unternehmen können automatisiert antworten, oder aber auch Support-Mitarbeiter zuschalten.

Seine Lösung hat Apple in Deutschland etwa halbes Jahr später als in den USA gebracht, ab Herbst 2018 konnten ersten Unternehmen wie Vodafone mit den Kunden via iMessages kommunizieren. Mittlerweile setzen viele große Anbieter auf Business Chat von Apple als eins der Kommunikationskanäle mit den Kunden. Die BMW AG Niederlassung München erhält beispielsweise rund 3.800 Anfragen der Kunden per Business-Chat, 3.000 davon lassen sich automatisiert beantworten. Apple Pay ist direkt in Messenger integriert, der Kaufvorgang ist auf einem iPhone oder Mac aufs Nötigste verkürzt. Tagesschau.de lässt seit April ihre Nachrichten per iMessage zuzustellen, innerhalb eines Monats kamen rund 10.000 Abonnenten zusammen. Neben der Tagesschau nutzen Radio Arabella, NDR, Postillon, Fraunhofer Gesellschaft den Kanal, um mehr Nutzer mit ihren Nachrichten zu erreichen. In Deutschland bietet der Entwickler Messenger People aus München Integration von Apple Business Chat in eigene Shops oder Websites. Die Preise sind vergleichbar mit denen von Zendesk: Ein Abo für mittelständische Unternehmen kostet 499 Euro pro Monat.

Neben Zendesk und Messenger People bieten weitere Unternehmen Lösungen mit Apple Business Chat, beispielsweise Nuance, Freshwork, Shopify, Khoros, LiveChat.