Apple Car: Hyundai und Apple in Gesprächen über Produktion

Thomas Hartmann

Kommt eine US-südkoreanische Autoallianz und gebiert das lang erwartete Apple Car? Gerüchte scheinen sich zu verdichten.

Vergrößern Apple Car

Kommt das elektrisch betriebene Apple-Auto doch? Darauf deuten konkrete Nachrichten hin, nach denen Apple in Gesprächen mit dem südkoreanischen Autokonzern Hyundai steht. Das berichtet 9to5Mac mit Verweis auf eine koreanische Website. Hyundai habe Gespräche mit Apple über die Produktion eines neuen Autos bestätigt, die aber noch in einem frühen Stadium seien. Der Autokonzern, zu dem auch Kia Motors gehört, könnte Apple sowohl bei der Produktion seines Elektroautos helfen wie auch für die speziellen Akkus, die für das Apple Car erforderlich wären, unterstützen.

Ein Teil der Entwicklung des Apple Cars könnte demzufolge in einem der Werke von Hyundai Motors in den Vereinigten Staaten stattfinden, heißt es in dem Bericht aus Korea weiter. Der Beitrag bestätige eine aktuelle Einschätzung von Bloomberg, dass ein Apple Car voraussichtlich erst im Jahr 2027 eingeführt werden werde.

Am spannendsten an den jüngsten Gerüchten ist ohne Zweifel, dass erstmals ein großer Autohersteller wie Hyundai Gespräche mit Apple tatsächlich bestätigt. Demnach habe ein Sprecher des Autokonzerns gegenüber CNBC geäußert (Steve Kopack bei Twitter ), dass es Gespräche mit mehreren globalen Autoherstellern gebe, darunter auch Hyundai Motors. Da sich die Diskussion in einem frühen Stadium befinde, sei aber noch nichts entschieden.

Von Apple ist dazu naturgemäß weder eine Bestätigung noch ein Dementi zu erwarten. Man hält die eigenen Pläne lieber so lang wie möglich unter Verschluss. Doch dass Bewegung in der Geschichte ist, legen auch andere jüngste Gerüchte nahe – ein Apple Car dürfte wohl irgendwann in diesem Jahrzehnt das Licht der Welt erblicken.