Apple Card: iPhones auf Raten zinslos

Peter Müller, Halyna Kubiv

Bereits im Herbst hat Apple bekannt gegeben, den Kauf von iPhones & Co. über Apple Card zinslos zu finanzieren.

Vergrößern Spielt das Geschlecht bei der Kreditvergabe eine Rolle? © Apple

Bereits auf der letzten Bilanzpressekonferenz im Oktober hatte Apple-Chef Tim Cook angekündigt, dass Kunden der Apple Card über die Kreditkarte ein neues iPhone in 24 Monatsraten bezahlen können, ohne dafür Zinsen berappen zu müssen. Die "Apple Card Monthly Installments" kommen lediglich zu den vereinbarten monatlichen Mindestzahlungen für Kredite hinzu, diese sind freilich nicht zinslos, sondern eben nur die 24 Monatsraten fürs iPhone. Beim Kauf des iPhones bekommen Kunden auch bei Ratenzahlung drei Prozent Cashback auf den Kaufpreis, berichtet 9to5Mac .



Apple erklärt seine Bedingungen für den zinslosen Kauf: Monatliche Raten (für den iPhone-Kauf) unterliegen keinen Zinsen wie andere Käufe per Apple Card. Wenn der Nutzer mehr als die vereinbarte Rate zahlt, wird sich die nächste Zahlung nicht verschieben, sondern die Anzahl der monatlichen Zahlungen verringern. Das Abbezahlen des gesamten Dispo-Kredits wird alle Zahlungen per Apple Card beinhalten, inklusive der iPhone-Raten.

Apple Card ist in Deutschland noch nicht verfügbar, etwas versteckt bietet Apple dennoch eine Möglichkeit , einen Kauf im Apple Store durch zinslose Raten zu finanzieren. Dafür arbeitet das Unternehmen mit der Stuttgarter Bank Creditplus Bank AG. Anders als in den USA ist jeder Kauf für die 0%-Finanzierung qualifiziert, der höher als 249 Euro beträgt. Ausgenommen sind Vorführgeräte und aufgerüstete Produkte. Der Käufer muss seinen Wohnsitz in Deutschland haben, mindestens 18 Jahre alt sein und einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen. Das aktuelle Angebot von Apple ist vom 5. Dezember 2019 bis zum 30. Januar 2020 gültig. Einen Ratenrechner kann man auf dieser Seite des Anbieters finden. Anders als in den USA lässt Apple hierzulande den Kauf auf 12 Monatsraten aufteilen. Beim Kauf der qualifizierten Produkte blendet sich im Online Store sowie in der Store-App ein zusätzlicher Link, der zur Finanzierungsoption führt.