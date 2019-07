Apple Card soll Anfang August kommen

Peter Müller

In einer bis drei Wochen werden Apple und Goldman Sachs den Startschuss für die Apple Card in den USA geben.

Vergrößern © Apple

Seit einer Woche ist iOS 12.4 verfügbar , wesentliche Neuerungen sind nicht sichtbar. Doch enthält das jüngste Update für das iPhone-Betriebssystem den Code, der die Apple Card unterstützt, wie Bloomberg berichtet . Apple hatte die Einführung der von Goldman Sachs unterstützten Mastercard für den Sommer in den USA angekündigt, in der erste Augusthälfte soll dies nun passieren, also in einer bis etwa drei Wochen. Registrieren können sich Nutzer aus der Wallte-App heraus für den Service, der innerhalb von Minuten nutzbar sein soll. Die Kreditkarte bietet faire Bedingungen, ist dabei aber nicht außergewöhnlich, einige Zusatzfunktionen wie das genaue Tracking der Ausgaben machen sie aber interessant. Über eine internationale Ausweitung des Services hatte Apple bisher keine Angaben gemacht.

Bei der Apple Card konzentriert sich Apple um die Software für das iPhone, während Goldman Sachs für die darunterliegende Zahlungsinfrastruktur verantwortlich zeichnet.