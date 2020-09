Apple Care+ geht jetzt auch im Monatsabo

Thomas Hartmann

Während man in der Vergangenheit den zusätzlichen Schutz für seine Apple-Neuerwerbungen Apple Care+ nur für zwei oder drei Jahre am Stück abschließen konnte, sind jetzt auch Monatsabos verfügbar.

Vergrößern Apple Care+ mit Monatsraten © Apple

Und diese laufen nach Meldungen beispielsweise von Macerkopf optional auch länger als 24 Monate. Außerdem versichern diese neuen Policen beispielsweise für das iPhone nunmehr zwei Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung innerhalb von zwölf Monaten, für die freilich jeweils eine Servicegebühr anfällt (29 Euro bei Displayschäden, für alle anderen Ereignisse 99 Euro pro Schadensfall).

Die Monatspolicen haben den Vorteil, dass man bei der Neuanschaffung eines teuren Gerätes nicht auch gleich eine komplette Versicherungsgebühr oben drauf zahlen muss, die etwa bei den größeren iPhone-Modellen 229 Euro beträgt, sondern man diese ”abstottern” kann, in diesem Fall mit 8,49 Euro pro Monat. Bei den Apple-Watch-Series-Modellen 4, 5 und 6 zahlt man knapp fünf Euro pro Monat anstatt sofort 99 Euro.

Appe Care+-Monatspolicen sind derzeit möglich für iPhones, iPads und Apple Watches für jeweils einen Monat und verlängern sich automatisch. Nach wie vor kann man auch die bisherigen befristeten Policen mit 24 oder je nach Produkt auch 36 Monate buchen, bei denen der Betrag komplett und sofort fällig wird, offenbar ohne prinzipielle Begrenzung nach oben. Der Hardwareschutz beginnt in allen Fällen mit dem Datum, an dem man die Police erworben hat. Dies ist bis 60 Tage nach dem Kauf oder Leasingbeginns des zu versichernden Produktes möglich.

In diesem Dokument (PDF) von Apple finden sich die allgemeinen Vertragsinformationen für Apple Care+ in Deutschland inklusive der Preise für die Versicherungen für befristete Policen (also mit Jahresabschlüssen) und für die monatlichen Versicherungen der Geräte. Eingeschlossen sind außer den genannten auch Kopfhörer der Marke Apple sowie solche der Marke Beats zum Preis von 39 Euro (nur 24 Monate, keine Monats-Abos für die Kopfhörer). Eine Versicherung von Diebstahl oder Verlust, wie in den USA möglich, ist hier ausdrücklich ausgeschlossen. Alle Informationen zu sämtlichen Apple Care+-Versicherungen findet man auf dieser Website, über die man auch zu den Versicherungsabschlüssen für das gewünschte Gerät gelangt.