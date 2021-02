Apple Carplay: Parking-App – Parkgebühr per Klick bezahlen

Thomas Hartmann

Als erste Parking-App in Europa läuft Easy Park auf Apple Carplay. Damit sollen Autofahrer europaweit Parkgebühren minutengenau und bargeldlos bezahlen können.

Vergrößern Easy Park im Auto © Easy Park

Dabei verbindet Apple Carplay das iPhone mit dem Infotainmentsystem, um zu navigieren, Musik abzuspielen und jetzt auch, um komfortabel zu parken, so der Entwickler der demzufolge ersten Parking-App in Europa. Easy Park und andere Apps auf Apple Carplay steuern die Anwender über die gewohnten Bedienelemente im Auto, also mit Tasten und Touchscreen. Voraussetzung ist, dass das iPhone mit dem Fahrzeug verbunden ist. Inzwischen sollen bereits rund 80 Prozent aller neu verkauften Autos über Apple Carplay verfügen.

Mit Easy Park soll nun das einfache Parken auf der Straße und in Parkhäusern möglich sein. Zeitnah zur Integration von Apple Carplay soll es zudem eine neue zusätzliche Bezahllösung für die App geben. Dafür arbeitet Easy Park mit der S-Payment GmbH zusammen, dem ”Kompetenzcenter Payment” der Sparkassen-Finanzgruppe. Eine direkte Integration mit Apple Pay ist offenbar nicht geplant.

Mit laut Anbieter mehr als zwölf Millionen Anwendern ist Easy Park eine weitverbreitete Parking-App in Europa. Sie ist demnach in mehr als 275 deutschen Städten nutzbar, unter anderem in Frankfurt, Köln, Hamburg und Berlin. Welche Städte sonst unterstützt werden, erfährt man hier . Dort kann man auch sehen, wie hoch die Transaktionsgebühren mit der Park-App sind.

Europaweit sollen es bereits über 2.200 Städte in 20 Ländern sein.

Um die Easy Park-App zu erhalten, registriert man sich auf dieser Seite mit der Handynummer, dann erhält man offenbar einen Link zum App Store oder Google Play Store zugeschickt. Es geht aber auch direkt, für Android hier , für iOS an dieser Stelle .

Ganz ohne Smartphone lässt sich Easy Park laut Entwickler bereits über die Onboard-Systeme aktueller Modelle von Volvo, Mercedes und Polestar bedienen.