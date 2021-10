Apple: "Celebrating Steve"-Video auf offiziellem Youtube-Kanal

Thomas Hartmann

Dass Steve Jobs eine Mission darin sah, Macs und andere Geräte wie das iPhone populär zu machen, war klar. Dieses kurze Video macht es prägnant sichtbar.

Vergrößern San Francisco, 9.1.2007, 9.41 Uhr © Apple

Der Apple-Mitbegründer und langjährige (i)CEO Steve Jobs, dessen Todestag sich am vergangenen Dienstag zum zehnten Mal jährte , konnte IT-Produkte vom ersten Apple-Computer und später Macintosh bis zum iPhone wohl besser anpreisen und verkaufen als jeder andere in dem Business. Er war auch berühmt für seine visionären Ausblicke, die im ”Reality Distortion Field” gipfelten, was seine einzigartige Sicht auf die Realität und ihre technologischen Möglichkeiten beschreibt.

Apple blüht auch nach Steve Jobs unter dem im Vergleich bieder wirkenden Tim Cook bestens. Doch welche unvergleichliche Ausstrahlung und Wirkung Steve Jobs hatte, demonstriert das knapp dreiminütige Video "Celebrating Steve", das Apple jetzt auf seinem Youtube-Kanal veröffentlichte . Dieses zeigt den jungen Steve Jobs mit einer frühen Computer-Platine samt Monitor über Highlights wie der Präsentation des Macintosh, des iMacs, bis hin zu iPhone und Macbook Air. Er wollte demnach nicht nur Produkte verkaufen, sondern die Welt zu einem besseren Ort machen. ”Steve glaubte, dass ’Menschen mit Leidenschaft die Welt zum Besseren verändern können’”, heißt es dazu in der Beschreibung zum Video. ”Er forderte uns auf, die Welt nicht als das zu sehen, was sie war, sondern als das, was sie sein könnte”. Und als Zweck dieser Veröffentlichung heißt es: ”Dies ist eine Hommage an Steve und an den Einfluss, den er auf Apple und die Welt hatte.”