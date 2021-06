Apple Design Awards 2021: Die Gewinner

Peter Müller

Apple hat zum Abschluss der WWDC 2021 die Apple Design Awards in sechs Kategorien verliehen. Hier die Gewinner im Überblick.

In sechs Kategorien hat Apple jeweils zwei Gewinner gekürt: jeweils ein Spiel und eine App aus einer anderen Kategorie.

"Jedes Jahr erwecken die Gewinner:innen der Apple Design Awards kühne, kreative und unverwechselbare Ideen zum Leben. Durch ihre Brillanz, ihre Visionen, ihren Stil, ihre Entschlossenheit und ihre harte Arbeit inspirieren die Menschen, die diese preisgekrönten Apps und Spiele entwerfen und entwickeln, nicht nur ihre Kolleg:innen in der Apple Entwickler Community, sondern auch jede:n Mitarbeiter:in bei Apple," preist Apple die Siegertitel in diesem Jahr. Zur Auswahl standen in jeder der sechs Kategorien je sechs Titel .

Als besonders preiswürdig hat die Jury in diesem Jahr folgende Apps und Spiele betrachtet:

Inklusion

Apps, die Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Sprachen und Fähigkeiten unterstützen.

App: VoiceDreamReader – Sprachausgabe für beliebige Dateien in zwölf verschiedenen Sprachen

Spiel: HoloVista – Spiel mit viel Barrierefreiheit wie Optionen für Bewegungssteuerung, Textgrößen, Textkontrast, Ton und Intensität visuellen Effekte.

Spaß und Vergnügen

Apps für einprägsame, ansprechende und zufriedenstellende Erlebnisse, die durch Apple-Technologien verbessert werden.

Spiel: Pok Pok Playroom – durchdachtes Design und fesselnde Interaktion

Spiel: Little Orpheus – ja, wo ist die Bombe bei der Abenteuerreise durch das Erdinnere abgeblieben?

Interaktion

Apps mit intuitiven Oberflächen und sehr einfachen Bedienelemente, die perfekt auf die Plattform zugeschnitten sind.

App: Carrot Weather – Humorvolle Vorhersagen und einzigartige Optik

Spiel: Bird Alone – Gesten, Haptik, Parallaxe und dynamische Soundeffekte verleihen der Welt einen besonderen Reiz.

Sozialer Einfluss

Apps, die das Leben der Menschen auf sinnvolle Weise verbessern und auf wichtige Themen aufmerksam machen.

App: Be My Eyes – Blinde und Sehbehinderte können allerlei Objekte identifizieren, indem sie sich per Kamera mit Freiwilligen aus aller Welt vernetzen und sich die Aufnahmen beschreiben lassen.

Spiel: Alba – Heldin rettet ein Naturschutzgebiet vor dem Bau eines Hotels.

Visualisierung und Grafik

Atemberaubende Bilder, gekonnt gezeichnete Oberflächen und hochwertige Animationen, die für eine unverwechselbare und zusammenhängende Optik sorgen.

App : Loóna – Anmutig animierte Schlafszenen, die entspannende Aktivitäten, Erzählungen und atmosphärische Klänge kombinieren.

Spiel : Genshin Impacts – aufregende Kampfszenen und weitläufige Landschaften verschieben die visuellen Grenzen für mobile Spiele.

Innovation

Apps, die ein erstklassiges Erlebnis durch einen neuartigen Einsatz von Apple Technologien bieten.

App: NaadSadhana – All-in-One Musik-App in Studioqualität, die Musiker:innen aller Stilrichtungen und Könnensstufen hilft, ihre Musik ohne Einschränkungen zu performen und zu veröffentlichen. Hilft vor allem Sänger:innen bei der Intonation

Spiel: League of Legends: Wild Rift : Komplexes PC-Spiel in vollem Umfang auf mobile Geräte gebracht. Hat jemand was von Mythic Quest gesagt?