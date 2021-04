Apple Event 2021 "Spring Loaded": M1-Mac in 7 Farben, iPad Pro M1, Airtags, Apple TV und ein lila iPhone

Simon Lohmann

Apple hat jede Menge zu zeigen: iMac und iPad Pro mit M1-SoC, ein lila iPhone, die neuen Airtags und neue Services.

Apple startet sein neues Produktjahr mit Ausweitungen seiner Services, die Apple Card ist jetzt auch fĂŒr die Familie nutzbar. Dazu kommen abonnierbare Podcasts in einer grĂŒndliche ĂŒberarbeiteten Podcast-App, ein iPhone 12 in lila und endlich die lang erwarteten Airtags. Dazu gibt es eine neues Apple TV 4K - mit A12 und neuer Remote und vor allem neue Macs: Der M1 kommt nun auch in den iMac. Diesen bietet Apple in sieben Farben an, Preise ab 1299 US-Dollar respektive 1499 US-Dollar.

Apple bringt auch den M1-Chip, der die Macs treibt, in das iPad Pro - das hatte sich abgezeichnet. Der USB-C-Port unterstĂŒtzt nun auch Thunderbolt 3 und USB 4, die Mobilfunkvariante bekommt 5G. Das Display des großen Modells stellt Apple auf Mini-LED um, 10.000 Lichtpunkte bilden die Hintergrundbeleuchtung. Apple nennt das liquid Retina XDR.



