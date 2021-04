Apple Event: Deutsche YouTuber legten Prosser rein

Simon Lohmann

Ein Apple-Event am 23. M√§rz? Die Prognose von Jon Prosser stellte sich als falsch heraus - woraufhin sich der bekannte Apple-Leaker beide Augenbrauen rasierte. Schuld an allem waren nach eigenen Aussagen zwei Deutsche YouTuber, die Prosser mit Absicht hinters Licht f√ľhrten.

Video-Beschreibung einblenden Wie schwierig ist es, Jon Prosser (einen der aktuell erfolgreichsten und bekanntesten Apple-Leaker der Welt) hinters Licht zu f√ľhren? Genau diese Frage haben wir uns bei Technikliebe auch gestellt. Unser Motto: Nicht lang √ľberlegen. Sondern einfach machen. Und eines k√∂nnen wir euch sagen: Das ging leichter, als gedacht. Wie genau wir es geschafft haben, verraten euch Simon und Dennis in diesem Video.



Deutsche YouTuber behaupten: "Wir haben Prosser reingelegt!"

Was braucht es, um einen der aktuell erfolgreichsten und bekanntesten Apple-Leaker der Welt hinters Licht zu f√ľhren? Genau diese Frage haben sich zwei junge M√§nner des aufsteigenden YouTube-Kanals "Technikliebe" gestellt. Am 01. April ver√∂ffentlichte der deutsche Kanal ein rund zehn Minuten langes Video, indem die beiden charmanten YouTuber detailliert verraten, wie sie Prosser austricksen konnten.

"Im Prinzip hat alles damit angefangen, dass wir uns Ende Januar im Zuge der Berichterstattung rund um das sagenumwobene Apple Car gefragt haben, woher Prosser wohl seine Informationen bezieht", erkl√§rten die "Technikliebe"-Hosts auf genauere Nachfrage von Macwelt. "Wir haben uns die Frage gestellt, was wohl passieren w√ľrde, wenn man Prosser gut getarnte Fake News zukommen l√§sst - und ob er diese ohne Weiteres ver√∂ffentlichen w√ľrde".

Wie das neueste Video von Technikliebe zeigt, brauchte es am Ende nur etwas Kreativtät, Geschick im Umgang mit Photoshop und Geduld, bis Prosser den Köder tatsächlich schluckte. 

"R√ľckblickend betrachtet, war es vielleicht etwas unklug, das Video ausgerechnet am 01. April zu ver√∂ffentlichen", kommentierte Dennis S., einer der beiden Hosts von Technikliebe. "Aber im Ernst: Sehen wir so aus, als ob ausgerechnet wir uns das ausdenken w√ľrden?". Simon L, Kameramann und Co-Host von Technikliebe, f√ľgte noch hinzu: "Im Gegensatz zu Prosser sind wir beide noch im Besitz unserer Augenbrauen. So viel zur Glaubw√ľrdigkeit. Am Ende sollen die Zuschauer selbst entscheiden."

Auf anschließende Nachfragen von Macwelt verwies das Team von Technikliebe auf ihre Webseite, auf der sie genauere Details zum Prosser-Leak veröffentlichten .

Prosser hat sich √ľbersch√§tzt: Was vorher geschah

Vor wenigen Wochen legte sich der bekannte Apple-Leaker Jon Prosser fest: Das erste Apple Event in diesem Jahr soll am 23. M√§rz stattfinden. Prosser erkl√§rte in einem seiner YouTube-Videos, dass er von "sehr vertrauensw√ľrdigen Quellen" wisse, dass Apple f√ľr diesen Tag die lang ersehnte Keynote plane. Prosser war sich sogar so sicher, dass er seinen rund 325.000 YouTube-Abonnenten versprach, sich andernfalls die Augenbrauen abrasieren zu wollen.

Und der 23. M√§rz kam. Und ging. Und mit ihm auch Prossers Augenbrauen, die er tats√§chlich f√ľr einen guten Zweck abrasierte . Prosser spendete einen Teil seiner Einnahmen an Wigsforkids - eine Wohlt√§tigkeitsorganisation, die Kindern, die aufgrund von Krankheiten, Behandlungen oder Verbrennungen ihre Haare verloren haben, ma√ügeschneiderte Per√ľcken schenkt.

Nachdem Prosser eingestehen musste, sich mit seiner Vorhersage bez√ľglich des Apple Events verspekuliert zu haben, kamen viele kritische Fragen bez√ľglich seiner geheimen Quellen auf. Wie sich nun rausstellte, hatten Prossers "vertrauensw√ľrdige Quellen" gar nichts mit Apple zu tun. Das Ganze war eine Intrige zweier deutscher YouTuber, die mit Prosser als Versuchskaninchen ein Experiment wagten.