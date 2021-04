Apple Event: Leaker entdeckt geheime Botschaft

Simon Lohmann

Apple gestaltet seine Einladungen zu Apple Events traditionell kĂŒnstlerisch. Ein Apple-Leaker behauptet nun, dort eine geheime Botschaft mit einem Hinweis auf neue Apple-Produkte herausgelesen zu haben.

VergrĂ¶ĂŸern Ist in der Einladung zum Apple Event eine Geheim-Botschaft versteckt?

Apple hat in der Vergangenheit in seinen Einladungen zu Apple Events mehr oder weniger offensichtliche Anspielungen auf die bevorstehenden Produkte untergebracht. So zierte beispielsweise die Einladung zur iPhone-12-Keynote der Slogan "Hi, Speed." (eine Anspielung auf das 5G-Feature der neuesten iPhone-Generation), sowie ein Anordnung von Kreisen, die stark an die iPhone-12-Pro exklusiven Hintergrundbilder erinnert.

Vor wenigen Tagen hat Apple eine neue Einladung auf seiner Webseite veröffentlicht und den Termin fĂŒr die nĂ€chste Keynote  im April verraten. Darauf zu sehen: Ein anscheinend mit dem Apple Pencil gekritzeltes Apple-Logo mit dem Slogan "Spring Loaded".Â

Ein Leaker behauptet nun auf Twitter, dass die in der "Spring Loaded"-Einladung gezeigten Farben auf zukĂŒnftige Produkte hinweisen könnten.

"In einem Tweet am Mittwoch prĂ€sentierte der recht akkurate Apple-Produkt-Leaker "L0vetodream" eine AufschlĂŒsselung von Apples "Spring Loaded"-Einladung, wobei er die stilisierte Apfel-Linienzeichnung in verschiedene Segmente aufteilte - und einen großen Abschnitt spiegelte - um "iPad" zu buchstabieren", schreibt AppleInsider .

NĂ€chste Woche werden im Rahmen des Apple Events ein ĂŒberarbeitetes iPad Pro mit LED-Display und ein neu gestaltetes iPad Mini erwartet. Auch die lang erwarteten Tracking-GerĂ€te namens Airtags könnte dann ihren großen Auftritt haben. Der Leaker vermutet außerdem, dass die Farben des Apple-Event-Logos Hinweise auf neue Farben fĂŒr Apples Zubehör sind. Demnach könnten wir uns auf iPhone-HĂŒllen und Apple-Watch-ArmbĂ€nder in den neuen Farben "Cantaloupe", "Amethyst", "Pistachio" und "Capri Blue" freuen.Â

Hinweise auf neue Macs?Â

Der Instagram-Kanal "appledsign" hat eine andere Theorie aufgestellt: Spiegelt man das Logo, könne man die Buchstaben "e" und "l" erkennen, die die gleiche Schriftart haben, wie damals das Wort "hello" auf den ersten Macintoshs.Â

Vor wenigen Wochen kamen GerĂŒchte auf, dass Apple tatsĂ€chlich neue, bunte iMacs vorstellen will .Â