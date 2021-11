Apple: Fitness+ bald mit deutschen Trainern

Halyna Kubiv

Gestern ist der Fitness-Dienst von Apple Fitness+ auch in Deutschland gestartet. Die Trainer sind die gleichen wie in den USA.

VergrĂ¶ĂŸern Apple Fitness+ © Apple

Ein Grund, warum sich der neue Sport-Dienst von Apple um mehrere Monate in den LĂ€ndern außerhalb von USA verzögerte, konnte sein, dass die Inhalte nur auf Englisch verfĂŒgbar sind. Mit dem Start gestern in Deutschland kann man bei Videos zusĂ€tzlich noch Untertitel in ausgewĂ€hlten Sprachen dazuschalten, die Audio-Spur bleibt jedoch in Englisch.Â

Nun hat Jay Blahnik, Apples Vize fĂŒr Fitness-Technologie, in einem Interview gegenĂŒber der brasilianischen Nachrichten-Seite "Globo" seine Gedanken zu der Zukunft von Fitness+ geteilt (via Appleinsider ). Demnach stecke Apples Sport-Dienst noch in den Kinderschuhen, denn auch in den USA ist Fitness+ erst seit Dezember 2020 in Betrieb. Auf die Frage der Webseite, ob Apple Trainings-Videos auf Portugiesisch und mit lokalen Sportlern plane, hat Blahnik geantwortet, dass Apple offen fĂŒr alle MĂ€rkte sei, auf denen Fitness+ auch ist. "Unser Ziel ist es, den Menschen zu helfen fit zu werden. Wir wollen dafĂŒr so viele Nutzer und Nutzerinnen begeistern wie nur möglich und ihre Erlebnisse dabei möglichst angenehm gestalten", so Blahnik. Demnach dĂŒrfte Apple in der Zukunft auch Videos in lokalen Sprachen produzieren.Â

Fitness zugÀnglicher

Laut Blahnik hat Apple den Sport-Dienst noch vor der Pandemie entwickelt, mit dem Gedanken, den Sport zugĂ€nglicher und flexibler zu gestalten. Der Start von Fitness+ ereignete sich mitten von wechselnden Lockdowns weltweit, die Pandemie bestĂ€tigte die These, dass die Workouts so flexibel wie möglich sein mĂŒssen.Â

Jay Blahnik ist bereits im Jahr 2013 zu Apple gekommen , als die Apple Watch nur ein gemunkeltes Produkt war. Seitdem ist er fĂŒr alles rund um Sport bei Apple zustĂ€ndig. Davor hat er ĂŒber mehrere Jahre als Berater bei Nike gearbeitet. Nike+ und Nike Running Club sind ebenfalls unter seiner Leitung entstanden.Â