Apple-Geräte am Cyber Monday: iPhones, AirPods, Watches & Co. günstiger

Stephan Wiesend

Heute startet der Cyber Monday, Apple legt Gutscheine bei einigen Produkten darauf. Sie finden aber anderswo echte Rabatte.

Vergrößern Heute am Cyber Monday gibt es noch einmal Deals

Das Black Friday-Wochenende ist noch nicht vorbei: Heute am 30. November ist Cyber-Monday und es gibt bei vielen Händlern ebenso günstige Angebote. Schon die ganze Woche lang und noch diesen Montag bieten Shops wie Media Markt , Saturn , Amazon & Co. einige Produkte zu Tiefstpreisen an. Darunter auch Apple-Geräte. So gibt es etwa diese Produkte deutlich günstiger:

iPhone SE 128 GB für nur 449,99 Euro bei Otto

iPhone SE 64 GB für nur 429 Euro bei Cyberport



iPhone 11 64 GB für nur 619 Euro bei Cyberport

AirPods Pro für 195 Euro bei Cyberport

AirPods 2. Gen für nur 111 Euro bei Telekom

Apple Watch SE 44mm in Schwarz für 288 Euro bei Gravis

Apple Watch Series 6 40mm (Product RED) für 379 Euro mit dem Code POWEREBAY10E bei Ebay



Magic Keyboard für das 11" iPad Pro 2. Gen für nur 309 Euro bei Amazon



Macbook Air 13,3" 2020, Core i5, 256 GB SSD, 8 GB RAM für nur 949 Euro bei Gravis

Macbook Pro 13" 2020, Core i5, 1 TB SSD, 16 GB RAM für nur 2019 Euro bei Gravis



Beats Solo Pro Wireless On-Ear-Headset für nur 174,90 Euro bei Gravis

Black Friday/Cyber Monday bei Apple

Auch Apple selbst nimmt an diesem Black-Friday-Wochenende mit seinem " Shopping Event " teil. Heute noch gibt beim Kauf bestimmter Produkte zum regulären Preis es einen Gutschein für App Store & iTunes. Je nach Kaufpreis gibt es eine Geschenkkarte von bis zu 150 Euro.

Qualifiziert sind das iPhone 11, iPhone XR und iPhone SE, der beigelegte Gutschein hat einen Wert von 50 Euro. Ebenfalls im Programm sind die Apple Watch 3, Airpods und Airpods Pro, hier legt Apple eine 25-Euro-Karte bei. Gerade Airpods (Pro) bekommt man woanders recht gehend hinterhergeworfen. Zum iPad Pro gibt es einen Gutschein über 100 Euro, zum iPad Mini einen über 50 Euro. Auf Macs gibt es Gutscheine über 150 Euro, qualifiziert sind iMac 21,5 Zoll und Macbook Pro 16 Zoll, beide Modell arbeiten noch mit Intel-Chips. Zu Apple TV (HD und 4K) gibt es 50 Euro per Gutschein, die man ja gleich in diverse Filme investieren könnte und zum Homepod einen über 100 Euro, das entspricht zehn Monaten Apple Music (oder nicht ganz sieben in der Familienversion). Auf diverse Kopfhörermodelle seiner Tochter Beats gibt Apple zudem 50 Euro an iTunes-Guthaben für fünf Monate Apple Music mit.



Cyber Monday bei Media Markt

Am 30. November 2020 beendet der Cyber Monday die Black-Week, bis 6.12. läuft nun die "Cyber Week" – Rabatte auf Apple-Produkte sind aber nur noch selten zu finden.



Hier geht's zu den Media Markt-Angeboten

Cyber Monday bei Saturn

Auch bei Saturn gibt es ab 30.11.2020 den „Cyber Monday“ und bis 6.12.2020 läuft auch hier die "Cyber Week".



Hier geht's zu den Saturn-Angeboten

Cyber Monday bei Amazon

Bis Mitternacht läuft der " Cyber Monday " bei Amazon, so gibt es auch heute noch einmal einige Rabatte auf viele Produkte.



Im Angebot ist ermäßigtes Zubehör von Apple , aktuell gibt es noch iPad-Tastaturen und Auslaufmodelle der Apple Watch.

Cyber Monday bei Notebooksbilliger

Die Angebotswoche begann am Montag und endet wie bei den anderen Shops am heutigen Cyber Monday. Ungewöhnlich bei Notebooksbilliger ist ein Gutschein-System, man muss für den Erhalt des Rabatts einen bestimmten Code eingeben. Der Endpreis wird dann im Warenkorb angezeigt. Für Apple-Anwender sind nicht zuletzt die Software-Angebote interessant. So gibt es sehr günstige Angebote für Adobe-Software.

Hier geht's zu den Notebooksbilliger-Angeboten

Nur noch bis Mitternacht bietet Notebooksbilliger Rabatte bei Finanzierungskäufen. Bei einem Warenwert ab 500 Euro gibt es dann 50 Euro Rabatt, bei einem Preis über 1000 Euro 100 Euro Preisnachlass. Das Macbook Air M1 gibt es dann für 1000,50 Euro.



Cyber Monday bei Cyberport

Beim Apple-Reseller Cyberport startete am 27.11.2020 das "Black Weekend", auch diesen Montag gibt Angebote. Das Intel-Macbook Air bietet Cyberport etwa für 899 Euro an.



Hier geht's zu den Cyberport-Angeboten

Gravis

Auch der Apple-Händler Gravis bietet zum Cyber Monday viele günstige Angebote, auch einige Macs sind noch verfügbar. Zahlreich sind die Zubehör

Hier geht's zu den Gravis-Angeboten