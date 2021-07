Apple: Individuellere Memojis für iOS 15 kommen im Herbst

Thomas Hartmann

Passend zum morgigen Welt-Emoji-Tag zeigt Apple neue und individuelle Anpassungsmöglichkeiten für Memojis, die diesen Herbst als kostenloses Update erhältlich sein werden.

Vergrößern Neue Ausdrucksformen von Memoji in iOS 15 © Apple

Während sich auch das Unicode Konsortium Gedanken über zukünftige Emojis für den Herbst ab September macht ( wir berichteten ), hat Apple eigene Ideen entwickelt und gibt diese angesichts des morgigen Welt-Emoji-Tags bekannt. So soll es neue und individuelle Anpassungsmöglichkeiten für Memojis geben, die diesen Herbst als kostenloses Update erhältlich sein werden und bereits jetzt in der öffentlichen Beta-Version von iOS 15 verfügbar sind.

Wie Apple schreibt, umfassen die Anpassungsoptionen für Memojis in iOS 15 unter anderem mehr als 40 neue Outfits, die je nach Stil, Stimmung und Jahreszeit geändert werden können, sowie mehrfarbige Kopfbedeckungen, um die Lieblingsmannschaft oder die Universität zu zeigen. Außerdem bekommen Nutzer:innen mehr Optionen für Brillengestelle und Bedienungshilfen, wie Sauerstoffschläuche oder einen Schutzhelm. Auch neue Memoji-Sticker, darunter ein Shaka, ein Winken mit der Hand und ein Meditierendes kommen mit iOS 15. So dürfte es in Zukunft in jeder Hinsicht noch mehr Möglichkeiten geben, Emotionen in kleinen Bildchen auszudrücken …