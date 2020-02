Apple: Karten-App für deutsche und europäische ÖVPN ausgebaut

Thomas Hartmann

Apple will und muss dringend zur immer noch umfangreicheren Google-Maps aufschließen. Das jüngste Update ist ein weiterer Schritt dazu.

Vergrößern ÖVPN in Köln © Apple

Die Karten-App von Apple enthält ab sofort für Benutzer in Frankreich, Spanien und großen Teilen Deutschlands deutlich mehr Nahverkehrsinfos , teilt der iPhone-Entwickler in einer Pressemeldung mit. Darunter ”detaillierte Fahrpläne, dynamische Abfahrts- und Ankunftszeiten, Haltestellen und Anschlussinformationen, um eine bessere Planung der Route zu ermöglichen.” Als Beleg schickt Apple Deutschland Screenshots von Hamburg und Köln mit.

Dies wird bestätigt durch eine Meldung von Macnotes , die Unterstützung für öffentliche Verkehrsmittel wie Züge, aber noch nicht Busse und Straßenbahnen in Frankfurt am Main feststellen – dies allein war bisher nur in Berlin möglich. Quelle ist ein Twitter-Nutzer, ein anderer Twitter-Teilnehmer resümiert Vergleichbares für Barcelona.

Möglicherweise schaltet Apple die neuen Funktionen erst nach und nach auf den eigenen Servern frei. Offiziell verzeichnet Apple nach wie vor nur Berlin als deutsche Stadt mit Unterstützung für den öffentlichen Nahverkehr .

Ein aktuelles Ergebnis aus der Praxis gibt es aus unserer Redaktion, wie bereits im Morgenmagazin beschrieben: ”Unseren ersten Eindruck nach ist da aber noch gewaltig Luft nach oben, unseren Weg ins Büro berechnet Apple Maps mit einem gewaltigen Umweg über den Nordosten der Stadt, die U-Bahn aus dem Zentrum in Richtung Norden war dem Programm offenbar unbekannt.” Man kann nur hoffen, dass Apple den Kartenausbau weiter beschleunigt, um endlich bei Googles Angebot mithalten zu können.