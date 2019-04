Apple Karten: Indoor-Navigation für Flughafen Frankfurt

Peter Müller

Apple erweitert seinen Kartendienst um eine Indoor-Navigation für Deutschlands größten Flughafen, Frankfurt Airport.

Wenn Sie … in Frankfurt … in zehn Minuten … da finden Sie nicht mal Ihr Gate! Die Orientierung auf Deutschlands größtem Flughafen, dem Frankfurt Airport will Apple mit der in Apple Karten integrierten Indoor-Navigation erleichtern. Die Entfernungen lassen sich damit nicht reduzieren und der Weg zum Gate wird so auch nicht unter zehn Minuten zu absolvieren sein, aber man wird dank der Orientierungshilfen schneller seinen Weg finden, verspricht das Update.

Wie bereits bei anderen Indoornavigationen großer Flughäfen weltweit, sieht man auf dem iPhone, welche Restaurants hinter der Sicherheitskontrolle liegen, wo die nächste Toilette liegt oder wo das Gate liegt, von dem man abreisen will. Bislang bot Apple in Deutschland eine Indoor-Navigation für beide Berliner Flughäfen an – Berlin Tegel und Berlin Schönefeld. Hinzu kamen noch zwei Flughäfen in der Schweiz: in Genf und in Basel.