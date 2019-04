Apple-Konten-Hacker bekennt sich schuldig

Thomas Hartmann

Ein Hacker aus Georgia (USA) hatte sich per Phishing Zugang zu zahlreichen Apple IDs verschafft und anschlieĂźend Kreditkarten-Daten zum Einkauf benutzt.

Vergrößern Ein Hacker ist in den USA wegen zahlreichen Diebstahl-Fällen von Apple IDs angeklagt.

Kwamaine Jerell Ford hat sich in zwei Fällen für schuldig bekannt, seit März 2015 mit gefakten tausenden von E-Mails vom Apple-Kundenservice an Rapper, aber auch an College- sowie professionelle Sportler inklusive von NBA und NFL Zugriff auf deren Konten erhalten und von dort Daten gestohlen zu haben. Dies berichtet unter anderem "Cult of Mac" im Anschluss an das amerikanische Justizministerium .

Demnach gelang es Ford, seine Opfer dazu zu bringen, ihre Account-Passwörter für ihre Apple ID offenzulegen. Damit hatte der Täter freien Zugriff auf alle dort hinterlegten Daten inklusive Kreditkartennummern, mit denen er anschließend für Tausende von US-Dollarn auf Kosten vor allem der prominenten Athleten Shoppen ging.

Chris Hacker, Special Agent des FBI in Atlanta, nimmt diesen Vorfall zum Anlass, noch einmal ausdrücklich darauf hinzuweisen, wie wichtig der Schutz der persönlichen Daten und Passwörter, besonders bei verdächtig erscheinenden E-Mails, ist. Er hofft, dass dies für jeden eine Lehre sein möge, nicht nur die jetzt betroffenen Opfer. Über die inkriminierten E-Mails sollten die Opfer sich online legitimieren, sie wurden natürlich auf vom Täter präparierte Webseiten umgeleitet, sodass dieser die angegebenen Daten leicht auslesen konnte. Ein gewisser Schutz dagegen ist zumindest die Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Apple ID. Außerdem würde Apple wie andere seriöse Unternehmen auch niemals auf diese Weise nach Log-in-Daten der Kunden fragen.

Angeklagt ist vor Ford vor dem US-Gericht in Atlanta in sechs Punkten. Der 27-jährige Hacker hat sich bis jetzt zumindest des Computerbetrugs und schwerwiegenden Identitätsbetrugs für schuldig bekannt. Mit dem Urteil ist am 24. Juni 2019 zu rechnen.