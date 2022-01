Apple Magic Keyboard bei Amazon und Saturn zum Tiefstpreis!

Kris Wallburg

Amazon verkauft das Magic Keyboard 12,9 Zoll für nur 323,50 Euro, Sie sparen fast 20 Prozent gegenüber der UVP. Und auch Saturn macht bei dem Angebot mit. Eine Einschränkung gibt es aber.

Vergrößern Das Magic Keyboard lässt Ihr iPad in der Luft "schweben". © Shutterstock.com/Magi Bagi | Apple

Das Magic Keyboard lässt Ihr iPad in der Luft "schweben". Das sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch sehr praktisch. Leider ist es auch recht teuer – doch dank eines aktuellen Angebots können Sie die Tastatur zum Schnäppchenpreis ergattern.

Magic Keyboard für nur 323,50 Euro bei Amazon und Saturn: Das müssen Sie beachten

Das Apple Magic Keyboard für nur 323,50 Euro statt 399 Euro gibt es derzeit bei Amazon und Saturn. Reduziert ist allerdings nur das 12,9 Zoll Magic Keyboard, kompatibel mit iPad Pros der 3.-5. Generation. Und auch bei der Farbe bleibt die Qual der Wahl aus, denn nur die weiße Variante ist reduziert.

19 Prozent sparen: Apple Magic Keyboard bei Amazon für nur 323,50 Euro

19 Prozent sparen: Apple Magic Keyboard bei Saturn für nur 323,50 Euro

iPad Magic Keyboard im Macwelt-Test: Fazit

Das Magic Keyboard wertet das iPad Pro zusätzlich extrem auf. Wenn man es erst ein paar Tage in Benutzung hat, will man es nicht mehr hergeben. Das Gesamtgewicht beider Komponenten von rund einem Kilogramm könnte manche Nutzer im täglichen mobilen Einsatz stören. Andererseits sorgt es für einen sehr sicheren Stand und korrespondiert mit der exzellenten optischen und mechanischen Verarbeitung. Die Texteingabe sowie die Steuerung diverser Funktionalitäten in den einzelnen Apps mittels Trackpad, sind überwiegend gut gelöst.

