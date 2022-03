Apple Maps lässt Unfälle in Europa melden

Halyna Kubiv

Wenn man sich von Apple Maps navigieren lässt, kann man unterwegs einige Störungen melden, die Funktion ist nun in Frankreich aktiviert.

Apple Karten: Nutzer können bald Unfälle, Gefahren und Radarfallen melden

Die Funktion hat Apple noch vor einem Jahr mit iOS 14.5 eingeführt: Wenn man sich per Apple Maps auf der Straße oder auf der Autobahn navigieren lässt, kann man unterwegs bisher nicht bekannte Störungen wie Unfälle melden. Zunächst war die Störungsmeldung nur in den USA aktiv.

Im vergangenen Jahr hat Apple jedoch die Störungsmeldung in weiteren Ländern ausgerollt. In Deutschland startete sie im November , vor einigen Tage in Frankreich hat Apple die gleiche Funktionalität freigeschaltet. Wenn man sich von Siri navigieren lässt, erscheint nun auf dem Bildschirm noch eine zusätzliche Option "Störung melden", tippt man darauf, gibt es in Europa zur Auswahl zwei Möglichkeiten: Unfall und Gefahr. In den USA kann man noch optional Blitzer melden, in Deutschland zumindest ist eine solche Meldung in der rechtlichen Grauzone, wahrscheinlich deswegen hat Apple darauf verzichtet.

Die Nutzer berichten, dass die Störungsmeldung auf der Straße noch in weiteren Ländern aktiviert wurde, zuletzt beispielsweise in Singapur mit der aktuellen iOS 15.4 Beta. In Großbritannien war wohl die Funktion kurz nach den USA aktiv, Ende des Jahres hat Apple die Störungsmeldung auf der Straße in Irland und in den Niederlanden aktiviert. Das Problem mit der bekannten Verfügbarkeit der Störungsmeldung in Apple Maps ist, dass sie zwar lokal freigeschaltet wird, Apple sie nicht auf die Liste der lokal verfügbaren Features aufgenommen hat. In der Verfügbarkeitsliste von Apple gibt es recht viele Optionen in Bereich "Maps" , doch die Störungsmeldung ist nicht dabei.