Apple Maps verpixelt Tim Cooks Haus

Thomas Hartmann

Apple Maps errichtet eine ”gigantische digitale Wand”, um das Haus von Tim Cook zu verstecken. Auch Google Maps verpixelt das Anwesen in Palo Alto.

VergrĂ¶ĂŸern Irgendwo in Palo Alto

”Nur” 3,5 Millionen US-Dollar ist die moderne Vier-Zimmer-Eigentumswohnung vermutlich wert, die Apple-Chef Tim Cook in Palo Alto, Kalifornien, sein Eigen nennt. ”Bescheiden” findet das zumindest "Cult of Mac" angesichts der Tatsache, dass Cook CEO der wertvollsten Firma der Welt ist und berichtet ĂŒber die HintergrĂŒnde . Der Mac-Blog hat nach eigener Auskunft die Änderung bemerkt, nachdem Apple eine einstweilige VerfĂŒgung gegen eine mutmaßliche Stalkerin erwirkt hatte, die behauptete, Cooks Frau zu sein, den Apple-Chef bedrohte und dabei erwischt wurde, wie sie unbefugt auf sein GrundstĂŒck eindrang.



Bei dieser Stalkerin soll es sich um eine 45 Jahre alte Frau aus Virginia handeln, der es nun untersagt sei, eine Waffe zu besitzen und sich Cook und anderen Apple-Mitarbeitenden auf weniger als 200 Meter zu nĂ€hern. Sie darf auch kein Apple-Eigentum oder Cooks Haus mehr besuchen. Die Bitte um einen Kommentar zu diesen Geschehnissen hat Apple wie zu erwarten gegenĂŒber Cult of Mac nicht erfĂŒllt.

Konkreter Anlass fĂŒr die digitale Verpixelung von Tim Cooks Wohnung könnten in diesem Zusammenhang auch Ereignisse sein, die in Gerichtsdokumenten in Santa Clara County enthĂŒllt wurden. So enthalte Apples Antrag auf eine einstweilige VerfĂŒgung gegen die mutmaßliche Stalkerin Kopien von E-Mails, die an Cook geschickt wurden, sowie weitere Details ĂŒber die fraglichen VorfĂ€lle. Insbesondere enthielten die Dokumente auch die Wohnadresse des Apple-Chefs in Palo Alto.

Auf Ă€hnliche Weise ist auch schon Google Maps verfahren, als etwa das Haus von Billie Eilish in Los Angeles mehrfach unangemeldet und unerwĂŒnscht aufgesucht wurde. Entsprechend hat sich Google Maps Apple angeschlossen und ebenfalls das Haus, in dem Tim Cook wohnt, fĂŒr Street View verpixelt.