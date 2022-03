Apple Maps zeigt die Krim als ukrainisch

Halyna Kubiv

Die annektierte Halbinsel Krim wurde über acht Jahre in den Apple Maps als staatenlos angezeigt, nun ist die Region ukrainisch geworden.

Vergrößern Schwalbennest in Yalta © Margo Ladygina / Shutterstock

Die Halbinsel Krim hat vor genau acht Jahren Russland völkerrechtswidrig annektiert. Apple und weitere Technologie-Firmen haben aus unerklärlichen Gründen die Krim in ihren Karten-Diensten als staatenlos angezeigt. 2019 ging zum Beispiel Apple noch einen Schritt weiter , und markierte die entsprechenden Ausschnitte in Apple Maps als russisch. Diese Kennzeichnung wurde allerdings nur den Nutzern aus Russland angezeigt, der Rest der Welt musste bei der Apples Sicht bleiben, die Krim sei weder russisch noch ukrainisch.

Nun ändert der Entwickler diese Darstellung . Sucht man beispielsweise nach "Jalta", wird zumindest in Deutschland klarer definiert, wo das ist, nämlich in der Ukraine. In Russland zeigt Apple nach wie vor, dass die Krim angeblich russisch sei.



Apple hat wie anderen großen IT-Firmen auf den Krieg in der Ukraine mit eigenen Maßnahmen reagiert: Alle Hardware-Käufe sind eingestellt , Apple Pay ist im Land abgeschaltet. Apple erwähnt auch weitere deaktivierte Dienste. Zudem hat die Firma einen Spendenmarathon gestartet. Die Spende eines Mitarbeiters wird mit dem zweifachen Betrag von Apple nochmals aufgestockt.