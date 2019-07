Apple Music: Kostenlose Konzerte bei ausgewählten Apple Stores

Simon Lohmann

Apple Music bietet unbekannteren Künstlern mit dem "Up Next"-Programm die Möglichkeit, ein breites Publikum zu erreichen. Dass sich aus diesen echte Weltstars entwickeln können, zeigt sich am Beispiel von Khalid oder etwa Lewis Capaldi. Diese treten neben anderen Künstlern nun in ausgewählten Apple Stores auf.

Wie Apple auf seiner Webseite verriet, plant das Unternehmen eine Reihe kleinerer Konzerte von früheren und aktuellen Apple Music "Up Next"-Künstlern. Das Besondere: Die Auftritte finden in ausgewählten Apple Stores statt. Zu den Musiker zählen:

Bad Bunny

Daniel Caesar

Khalid

Ashley McBryde

King Princess

Lewis Capaldi

Jessie Reyez

Bei Apple Music "Up Next" handelt es sich um ein monatliches Programm, das die besten neuen Künstler der Welt präsentiert. Jeden Monat machen Redakteure bei Apple Music unbekanntere Künstler ausfindig und nutzen die Plattform, um das Bewusstsein für diesen Künstler bei dem wachsenden Publikum von Apple Music zu wecken. Darüber hinaus finden Sie auch in der Playlist von "Up Next" eine große Auswahl "unglaublicher neuer Künstler aus allen Genres der Welt". Zur Erinnerung: Vor knapp einem halben Jahr hat Apple die Gründer einer kleinen Analytics-Firma eingestellt , die darauf spezialisiert war, Künstler ausfindig zu machen, die das Potential zu großen Stars haben.



Alle Shows werden nach Feierabend in den lokalen Apple Stores in Mailand, San Francisco, Brooklyn, Paris, London, Chicago und Washington, D.C. veranstaltet: