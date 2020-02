Apple Music Replay 2020 ist nun verfügbar

Michael Söldner

Die auf den eigenen Song-Vorlieben basierende Playlist Replay 2020 ist nun innerhalb von Apple Music verfügbar.

Vergrößern Die 2020 Replay Playlist umfasst die eigenen Favoriten von 2020. © Apple

Schon im November 2019 führte Apple mit der Replay-Playlist eine Funktion in Apple Music ein , mit der Nutzer ihre im Jahr 2019 am häufigsten gehörten Songs noch einmal erleben können. Schon damals stellte der Hersteller eine Ausweitung auf das kommende Jahr in Aussicht. Nun steht mit Replay 2020 eine neue Playlist in Apple Music zur Verfügung. Zu finden ist die jährliche Playlist „2020 Replay“ auf der Webseite von Apple Music . Dort kann sie der eigenen Musiksammlung hinzugefügt werden. Danach taucht sie auf allen mit Apple Music verbundenen Geräten auf.

Die Playlist 2020 Replay wird fortlaufend aktualisiert und um die neu hinzugekommenen Favoriten des Nutzers erweitert. Selten angehörte Songs fallen in der Topliste, neue Lieblinge hingegen steigen auf. Die maximale Anzahl an Songs, die von der Replay-Playlist überwacht werden, liegt bei 100. Mit den Replay-Playlists reagiert Apple auf Spotify Wrapped . Dabei handelt es sich um eine Art Statistik, die besonders oft gehörte Künstler, Songs oder Genres auflistet. Apple Music Replay bietet hingegen lediglich eine Liste mit den 100 eigenen Lieblingssongs des jeweiligen Jahres. Die Topliste des Jahres wird gespeichert, dies könnte beim Zurückschauen in einigen Jahren für interessante Einblicke oder wohlige Musikmomente sorgen.

