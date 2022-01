Apple Music bleibt hinter Spotify auf Platz zwei

Peter Müller

Zahlen zu Apple Music hat Apple schon länger nicht mehr genannt, Abonnements müsste es jetzt aber über 80 Millionen geben.

Die Marktforscher von MIDiA haben Zahlen zum weltweiten Musikstreamingmarkt veröffentlicht, die ein wenig der Zeit hinterherhinken. Zum Ende des zweiten Quartals 2021 hätte es weltweit 523,9 Millionen Abonnements von Musikdiensten gegeben, 26,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

An der Spitze stehe weiterhin Spotify mit einem Anteil von 31 Prozent, Apple folgt auf Platz zwei mit 15 Prozent, was also 78,6 Millionen bezahlte Abos für Apple Music bedeuten würde. Apple nennt keine konkreten Abonnentenzahlen für Apple Music, hatte zu Beginn des Jahres aber in seinem Newsroom eine Meldung zu seinen Services veröffentlicht . Diese zitiert den Senior Vice President Services Eddy Cue: 745 Millionen Services-Verträge zähle man weltweit. Dazu gehören aber auch Apple TV+, das recht neue Fitness+ und vor allem Speicherplatz in iCloud und diverse Abschlüsse im App Store, den wöchentlich 600 Millionen Menschen nutzen. In seinen Bilanzen weist Apple stetig steigende Umsätze mit Services aus, Apple Music dürfte jetzt weit mehr als 80 Millionen Abonnements zählen.

Spotify verliert leicht, Youtube legt stark zu, Apple hat neuen Service

Spotifys weiterhin großer Vorsprung – trotz leicht gesunkener Marktanteile – liegt nicht nur an den sieben Jahren Vorsprung gegenüber Apple Music – Spotify bietet im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten auch ein kostenloses Abo an, das mit Werbung finanziert wird. Apple hatte Ende 2021 mit Apple Music Voice ein abgespecktes Abo zum halben Preis eingeführt (4,99 Euro im Monat), das auf Videos, Songtexte oder Lossless-Musik verzichtet. Dieses Abo schlägt sich noch nicht in den Zahlen der Marktforscher nieder, in Apples Bilanz für das erste Quartal 2021/22 wird man davon auch wenig sehen.

Vergrößern Die Marktanteile der Streamingdienste weltweit. © Midia

Der Tabellendritte Amazon (13 Prozent) habe ein stärkeres Wachstum als Spitzenreiter Spotify gezeigt, das größte Plus habe aber Youtube Music mit 50 Prozent verzeichnet, der Marktanteil des Dienstes beträgt nun 8 Prozent, hinter Tencent Music (13 Prozent) reiht sich Youtube auf Platz fünf ein.