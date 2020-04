Apple Music zahlt 50 Millionen US-Dollar Vorschuss an Musiker

Halyna Kubiv

Kunstschaffende, insbesondere Musiker, hat die derzeitige Krise besonders hart getroffen. Apple Music bietet eine tempor├Ąre Aushilfe.

Vergr├Â├čern Streaming Dienste bezahlen Musiker nicht gleich © Fotolia / Light Impression

Nach Angaben von " Rolling Stone " erhalten Musiker und Labels, die ihre Werke ├╝ber Apple Music distribuieren, seit Kurzem den Vorschlag des Streaming-Dienstes, eine bestimmte Summe sich in Voraus auszahlen zu lassen. Dies sei m├Âglich, weil Apple Music einen Fonds mit mehr als 50 Millionen US-Dollar angelegt hat. Diese Mittel sollen den Musikern zur Verf├╝gung stehen, die in der aktuellen Krise mit Konzert-Ausf├Ąllen und weiteren Begrenzungen k├Ąmpfen m├╝ssen. Apple Music stellt konkrete Bedingungen, wer sich f├╝r die Auszahlungen qualifizieren kann: Unabh├Ąngige Labels oder Musiker, die auf Apple Music pro Quartal bis zu 10 000 US-Dollar an Ums├Ątzen erzielen. Jede Auszahlung wird nach den Musik-Ums├Ątzen aus der Vergangenheit errechnet, die Teilnehmer werden die┬á Auszahlungen als ein Teil der k├╝nftigen Ums├Ątze abbezahlen.

Diese vorgezogene Auszahlung von Tantiemen begr├╝ndet Apple dadurch, dass in der aktuellen Corona-Krise die Musikindustrie und viele Musiker ums ├ťberleben k├Ąmpfen. Viele Umsatzquellen wie Konzerte sind durch die globalen Schlie├čungen und Quarant├Ąnen ├╝ber die Nacht weggefallen. Diese Umsatzquellen fehlen nun. Hier will Apple Music einspringen und zumindest ein Teil der laufenden Kosten durch die vorgezogenen Tantiemen abfedern. Ein Eintrag auf eine solche Vorzahlung wird sich in iTunes Connect ab dem 10. April vorfinden, im Bereich "Steuer und Finanzen".

Apple unterst├╝tzt nicht nur Musiker in der Corona-Krise. In den letzten zwei Wochen hat das Unternehmen aus eigenen Best├Ąnden und bei den Zulieferern rund 20 Millionen Schutzmasken organisiert und an die medizinischen Einrichtungen in den USA und in Europa gespendet. Das Unternehmen beteiligt sich bei dem Benefizkonzert der Weltgesundheitsorganisation WHO "One World: Together at Home", das am Samstag Nacht stattfinden soll. Tim Cook hat bereits best├Ątigt , dass Apple daf├╝r zehn Millionen US-Dollar spenden wird. Derweil will die Firma Gesichtsschutzschilder f├╝r Krankenh├Ąuser produzieren, die erste Gebrauchsanleitung ist schon im Support-Bereich der Apple-Webseite zu finden.