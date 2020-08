Apple: Neuer Store mit "Wasserthema" in Singapur

Thomas Hartmann

Schon bald will Apple seinem neuen Apple Marina Bay Sands-Store in Singapur direkt am Wasserufer eröffnen – der erste Laden von Apple, der auf einem Gewässer thront.

Vergrößern Apple Marina Bay Logo © Apple

Nach Apple Orchard Road und Apple Jewel Changi Airport wird dies der dritte Apple Store in Singapur sein, und dieser mit einem ganz einzigartigen Design und Motiv. Das berichtet 9to5Mac . Demnach rechnet man auch nach Aussage von Apple auf der zugehörigen Website selbst ”schon bald” mit der Öffnung des neuen Apple Stores an der Küste von Singapur. Ein kurzes Video von Apple zeigt bunte und abstrakte Wellenmotive, die schließlich zum Apple-Logo mit ebenfalls stilisierten Wellen übergehen und dem Hinweis ”See you soon”. Außerdem lassen sich die Motive für den neuen Apple Marina Bay Sands Store als Wallpaper für Mac und iOS-Geräte herunterladen. Auch eine genaue Adresse findet man dort: 2 Bayfront Avenue, B2-06, Singapore 018972.

Laut 9to5Mac wird der jüngste Apple Store in Singapur an den berühmten, architektonisch ausgezeichneten Ferienort Marina Bay Sands angrenzen. Dieses Resort mit den markanten drei Hoteltürmen wurde von Las Vegas Sands erbaut und 2010 eröffnet . Es werde der erste Apple Store mit einem kugelförmigen Design sein und der erste, der direkt auf einem Gewässer thront.

Apple blickt bereits auf eine lange Geschichte mit Singapur zurück – 1981 wurde dort schon eine Produktionsstätte eröffnet.