Apple One Premium kommt nach Deutschland

Denise Bergert

Ab 3. November 2021 ist der Apple-Dienst One Premium für 28,95 Euro monatlich auch in Deutschland erhältlich.

Vergrößern Apple Premium One ist ab 3. November in Deutschland verfügbar. © Apple

Mit Apple One Premium bringt Apple am 3. November 2021 eine neue Option für seinen Abo-Dienst Apple One nach Deutschland . Die Premium-Version ließ hierzulande auf sich warten, weil die Dienste Fitness+ und News+ nicht in Deutschland verfügbar waren. Mit dem Start von Fitness+ am 3. November, wird nun auch Apple Premium One zugänglich.



Apple Premium One bietet die Möglichkeit, mehrere Abo-Dienste von Apple zu einem vergünstigten Monatspreis zu kaufen. Die Premium-Option beinhaltet Apple Music, Apple TV+, Apple Fitness+ und iCloud+ mit zwei Terabyte Online-Speicher. Apple News+ ist hierzulande leider nicht enthalten. Das Abo sowie die Dienste können auf unterschiedlichen Apple-Geräten wie Apple TV, Apple Watch, Mac, iPad, iPhone, iPod touch, smarten Lautsprechern und Spielkonsolen genutzt werden. Apple One Premium kostet 28,95 Euro im Monat und kann von bis zu sechs Familienmitgliedern gleichzeitig in Anspruch genommen werden.



Apple One Premium ist ab 3. November nicht nur in Deutschland, sondern auch in Brasilien, Frankreich, Indonesien, Irland, Italien, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Spanien, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügbar.