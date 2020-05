Apple Pay: Barclaycard ist bereit

Thomas Hartmann

Lange angekündigt, nun ist es soweit: die Barclaycard lässt sich zum kontaktlosen Bezahlen in der Apple Wallet-App hinzufügen und für Apple Pay nutzen.

Vergrößern Barclaycard © Barclay

Auch wir hatten schon etwas länger damit gerechnet, dass Barclaycard mit Apple einig wird und die eigene Kreditkarte für den kontaktlosen Bezahldienst Apple Pay freigibt. Jetzt ist es soweit, wie der britische Kreditkarten-Dienstleister auf der eigenen Homepage mitteilt: ”Bereit für Apple Pay. Bezahlen Sie mit Barclaycard und Ihrem iPhone. Dank Apple Pay geht das einfach, schnell und sicher.” Vorher war bereits die Unterstützung für Google Pay fertig.



Wir haben es ausprobiert und unsere Barclaycard-Kreditkarte von der Apple Wallet-App erfassen lassen: Die Kreditkartennummer wurde sofort richtig erkannt, die Laufzeit jedoch nicht, was zunächst zur Zurückweisung führte. Dies lässt sich aber manuell korrigieren. Außerdem ist die CVV-Nummer von der Rückseite der Kreditkarte als zusätzliches Sicherheitsmerkmal einzugeben, dann sollte es funktionieren. Ist die AGB akzeptiert, wird ein Bestätigungscode von Barclaycard per SMS zugesandt, gegebenenfalls muss man hier den Code eingeben, um die Kreditkarte für Apple Pay freizuschalten. Außerdem lässt sich diese optional als Standardkarte für Apple Pay aktivieren, man kann das aber auch später erledigen, falls man zum Beispiel bereits eine andere im Einsatz hat. Nun kann man auch mit der Barclaycard auf den gewohnten Wegen drahtlos mit Apple Pay in Geschäften (per Touch ID, derzeit wohl von den meisten wegen der störenden Masken gegenüber Face ID bevorzugt) oder auch online bei Bestellungen und bei anderen Gelegenheiten direkt bezahlen. Weitere Details finden sich auf der Website von Barclaycard zum Thema Apple Pay.