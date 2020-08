Apple Pay: Virtuelle Debitkarte jetzt auch von Deutscher Bank

Thomas Hartmann

Dem Beispiel der Commerzbank folgend, hat jetzt auch die Deutsche Bank eine virtuelle Debitkarte für Apple Pay freigeschaltet, die für eine Bezahlstelle wie eine Girocard wirkt.

Vergrößern Deutsche Bank Virtual Card

Während die Sparkassen nun mit ihren ”realen” Girocards gestartet sind und Apple Pay unterstützen , ging die Commerzbank schon vorher einen anderen Weg und hat einfach auf Grundlage eines Girokontos bei der Bank eine virtuelle Debitkarte eingerichtet , wir berichteten. Damit kann man auch via Apple Pay an Stellen bezahlen, die Kreditkarten nicht akzeptieren. Die Beträge werden direkt mit dem eigenen Girokonto abgerechnet.

Dem folgte nun auch die Deutsche Bank. Mit ihrer ”Deutsche Bank Card Virtual” (Debitkarte für Einzel- und Privatkonten) lässt sich ab sofort auch hier über das Girokonto direkt abrechnen. Sie fungiert wie eine virtuelle Mastercard-Debitkarte, eine Jahresgebühr dafür wird nicht fällig. Man kann sie innerhalb weniger Minuten i n der Deutschen Bank Mobile App aktivieren und der Apple Wallet hinzufügen. Um die nötigen TANs für die Autorisierung zu generieren und direkt in der App zu aktivieren, sollte man auch die Deutsche Bank photoTAN-App installiert haben. Dann kann man übrigens auch im Ausland an Apple Pay unterstützenden Stellen damit zahlen. An Geldautomaten kann man damit offenbar nicht abheben, wie es mit der virtuellen Debitkarte der Commerzbank teilweise möglich ist.

Wie es genau funktioniert, beschreibt die Deutsche Bank auf ihrer Apple-Pay-Website .

Wir haben es bereits ausprobiert, die Deutsche Bank Virtual Card auf unserem iPhone einzurichten, was tadellos funktionierte. Dass wir damit auch reibungslos bezahlen können, setzen wir mal voraus – und werden es bei nächster Gelegenheit ausprobieren.