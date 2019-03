Apple Pay kommt 2019 nach Österreich

Peter Müller

Die Apple Card wird es ab Sommer in den USA geben, noch ist völlig offen, wann der Service in andere Länder expandiert. In Deutschland ist Apple Pay seit Dezember letzten Jahres verfügbar, die Sparkassen wollen nun wohl doch im Laufe des Jahres ihren Kunden einen Zugang bieten. In mehr als 40 Ländern will Apple in diesem Jahr mit Apple Pay am Start sein, mit Österreich steht nun einer der Neuzugänge fest. Wie die Erste Bank und Sparkasse auf ihrer Facebook-Seite und bei Twitter verrät , wird der Service im Laufe des Jahres 2019 ihren Kunden zur Verfügung stehen, ein genaues Datum kann oder will man noch nicht nennen. Auch die Internetbanken Boon und N26 werden zum Start von Apple Pay in Österreich mit dabei sein, kündigen die Institute laut Standard.at auf ihren Websites an. Die Unicredit Bank Austria AG plane zumindest ihre Unterstützung des Systems. Bisher ist Apple Pay in 33 Ländern und Sonderwirtschaftszonen wie Hongkong oder den Kanalinseln Guernsey und Jersey etabliert,