Apple Pay mit fünf neuen Banken in Deutschland

Halyna Kubiv

Gestern Abend hat Apple seine Liste der unterstützenden Banken für Apple Pay aktualisiert, in Deutschland gibt es ein paar Neuzugänge.

Vergrößern Wie viel Uhr es ist? Es ist 38 Euro 75, bitte!

Apple listet fast alle teilnehmende Banken für Apple Pay in dieser Support-Liste , die Seite wurde gestern aktualisiert: Sowohl in Deutschland als auch in Österreich und in der Schweiz gibt es im Vergleich mit der letzten Version vom vergangenen Jahr einige Neu-Zugänge. Am prominentesten ist wohl die Landesbank Baden-Württemberg LBBW, die nun mit allen Kreditkarten Apple Pay unterstützt. Die Bank es hat schon mal in die Liste geschafft, allerdings nur mit der Sonder-Karte Mercedes-Benz-Card. Die LBBW gehört zu der Sparkasse-Finanzgruppe Baden-Württemberg und ersetzt die Sparkasse im Großraum Stuttgart. Neben der LBBW ist noch die Landesbank Berlin hinzugekommen, diese stellt gleichzeitig die ADAC-Karten aus, was heißt, dass die ADAC-Kreditkarten sich auch in Apple Pay bzw. Wallet auf dem iPhone einbinden lassen. Weitere neue Banken bei Apple Pay in Deutschland sind die Landesbank, die OLB und die Volkswagen Bank zusammen mit der VW-Financial-Services-Karte.

Apple Pay – Ein Erfahrungsbericht



Nirgendwo erwähnt und dennoch in der Wallet-App vorhanden ist die Payback Visa Karte, darauf sind unsere Kollegen von " Appgefahren " aufmerksam geworden. Auch neu ist Lufthansa Miles & More, die Apple Pay ebenfalls unterstützt. Wer eine Porsche Card S sein Eigen nennt, kann diese jetzt in der Wallet-App einbinden.

In Österreich und in der Schweiz sind die Neu-Zugänge nicht so zahlreich wie in Deutschland. In Österreich sind Paysera und Sodexo hinzugekommen, in der Schweiz die Hypothekarbank Lenzburg und Neon. Es kann jedoch sein, dass Apple nicht alle kooperierenden Banken auf der Website aufgeführt hat und sich noch zusätzliche Dienste in der Wallet-App beim Klick auf das Plus-Zeichen finden. Auf jeden Fall haben sich seit gestern mehrere neue Banken dem Apple-Pay-Netzwerk angeschlossen. Nachschauen in den Wallet-Einstellungen lohnt sich also.