Apple Pay nun bei der Deutschen Kreditbank (DKB) verfügbar

Thomas Hartmann

Mit der Deutschen Kreditbank (DKB) bringt eine weitere größere Bank ihre Kunden in den Genuss des Apple-Bezahldienstes per iPhone und Apple Pay.

Vergrößern Apple Pay © Apple

”Genießen Sie alle Vorteile Ihrer DKB-VISA-Card mit Apple Pay auf iPhone, Apple Watch, iPad und Mac.” Mit diesen Worten begrüßt die DKB ihre Kunden auf der eigens eingerichteten Webseite für die Verwendung mit Apple Pay. Hier wird genau beschrieben, wie man im Geschäft oder online über die NFC-Schnittstelle von Apple mit dem iPhone zahlt und die DKB-Kreditkarte vorher in der Apple Wallet einrichtet. Die jeweiligen Vorgänge, Verwendung und Haltung des iPhones werden in kurzen Videos erläutert. Dies geht, je nach Gerät, per Touch ID, Face ID und auf den entsprechenden Macbook Pro auch per Touch ID auf der Touch Bar.

Im Geschäft oder auf der Website ist auf die Symbole zu achten, die eine Unterstützung für das kontaktlose Bezahlen über Apple Pay signalisieren (das Kontaktlos-Symbol oder Apple Pay-Logo). Die DKB wirbt damit, dass DKB-Cash ein kostenloses Girokonto ist: ”Keine Kontoführungsgebühren, eine kostenlose Girocard sowie DKB-VISA-Card, mit der man weltweit kostenlos (inkl. Deutschland und Europa) als Neu- und Aktivkunde bezahlen und Geld an Automaten abheben kann”, heißt es dort. Laut iPhone-Ticker ist die Deutsche Kreditbank eine 100-prozentige Tochter der Bayern LB, die Möglichkeit zur Verwendung von Apple Pay mit ihrer DKB-Visa-Karte erhalten demnach 4 Millionen Kunden dieser Bank. Ein Vorteil der Bezahlung mit Apple Pay liegt darin, dass keine Kartennummern übertragen werden, sondern nur eine Gerätekontonummer, die zudem verschlüsselt bleibt.

Apple selbst beschreibt das Verfahren und die sicherheitsrelevanten Hintergründe auf einer eigenen Webseite – dort finden sich auch die bisher unterstützenden und geplanten Banken.

