Apple: Qualcomm-Patent stammt von uns

Zu Beginn des Patentprozesses in San Jose bringt Apple eine spektakuläre Vorhaltung: Qualcomm hat seine patentierte Technologie eigentlich aus Cupertino.

Im April wird es im Rechtsstreit zwischen Apple und Qualcomm ernst, dann verhandelt eine Jury über Vorwürfe, der Chip-Hersteller würde seine Position in unfairer Weise ausnutzen. Gestern begann aber in San Diego ein auf acht Verhandlungstage angesetzter Prozess über Patentverletzungen Apples. Qualcomm wirft dem iPhone-Hersteller vor, seine Patente über reduzierten Stromverbrauch und schnellere Systemladezeiten verletzt zu haben und fordert Schadensersatz.

Am Landgericht Münche n hatte Qualcomm wegen des ersten Patentes ein Verkaufsverbot durchsetzen können, dieses ist aber nicht mehr effektiv wirksam. Denn Apple verkauft in Deutschland mittlerweile iPhone 7 und 8 mit bei Qualcomm lizenzierten Chips, zudem scheint das Patent ungültig zu sein, eine letztinstanzliche Entscheidung darüber steht aus.

Im Falle des zweiten Patents über "Direct scatter loading of executable software image from a primary processor to one or more secondary processor in a multi-processor system" mit der Nummer No. 8,838,949 hat Apple zu Beginn des Prozesses eine überraschende Aussage gebracht . Denn es seien Apple-Ingenieure gewesen, die Qualcomm mit dieser Technik vertraut gemacht hätten. Hierbei wird ein Image des Systems an einen zweiten Prozessor übertragen, was dem Chip erlaubt, ohne seinen eigenen nicht-volatilen Speicher zu booten. Das führt zu höherer Systemeffizienz und spart Platz im Gehäuse. Die Idee habe aber der Apple-Ingenieur Arjuna Siva in einer E-Mail-Korrespondenz dem Chip-Lieferanten vorgetragen, was Apples Anwältin Juanita Brooks sich echauffieren lässt: "Das ist wirklich eine Unverschämtheit: Sie nehmen unsere Idee und rennen damit zum Patentamt." Qualcomms Anwälte haben indes ihren Mandanten zu Beginn des Prozesses als Innovator vorgestellt, ohne dessen Produkte kein Smartphone funktionieren würde.