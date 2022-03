Apple Silicon: Die ungewisse Zukunft des Mac Pro

Thiago Trevisan, Kris Wallburg

Apple Silicon ist bislang eine reine Erfolgsgeschichte, doch beim Mac Pro wird Apple neue Wege gehen müssen. Doch ist das Unternehmen auch bereit dazu?

Vergrößern Der aktuelle Mac Pro ist eine modulare Plattform. Doch ist das auch mit Apple Silicon möglich? © Shutterstock.com/Hadrian

Nutzer des aktuellen Mac Pro (der 2019 auf den Markt kamund seitdem nur geringfügige Aktualisierungen erhalten hat, etwa neue Optionen für die Grafik) würden wahrscheinlich sagen, dass sie mit Apples Workstation überwiegend zufrieden sind. Die höheren Gesamtpreise und Intels veraltete Xeon-Prozessoren mögen Bedenken hervorrufen, aber Apple hat MPX-Modul-Upgrades herausgebracht, die Video- und 3D-Fans glücklich machen, und Profis können PCI-E-Karten nach Herzenslust ein- und auswechseln. Sie können sogar eine handelsübliche AMD-Radeon-GPU einbauen.

Aber ein neuer Mac Pro mit Apple-Silicon ist im Anmarsch, der verspricht, zu beeindrucken. Laut Apple ist der Mac Studio M1 Ultra schneller als ein Xeon mit 28 Kernen und der MPX-Grafikprozessor W6900x, und das Macbook Pro M1 Max schlägt bereits einen voll ausgestatteten Mac Pro 2019 bei ProRes-Aufgaben . Was die Rechenleistung angeht, sieht die Zukunft für den Mac Pro rosig aus.

Apple bezeichnet den Mac Studio zwar als "modular", aber das bezieht sich nur darauf, dass er unabhängig von einem Bildschirm ist. Er ist nicht so modular, wie es sich die meisten professionellen Nutzer wünschen: aufrüstbare Komponenten wie RAM oder CPU, PCI-E-Erweiterungssteckplätze und mehr. Dem Mac Studio fehlt all dies und er ist auf externe Thunderbolt- oder USB-Optionen angewiesen, um erweiterbar zu sein. Nach zahlreichen Silikon-Macs, die keine Aufrüstbarkeit nach dem Kauf bieten, scheint dies ein Zeichen dafür zu sein, wohin Apple mit dem Mac Pro geht.

Tatsächlich aber hat Apple jetzt die Möglichkeit, einen Mac Pro vorzustellen, der sich wirklich vom Mac Studio unterscheidet. Um die Bedürfnisse von Profis zu erfüllen, muss ein Mac Pro wirklich modular sein. Aber ist Apple bereit, das zu tun?

Modularer Mac Pro: Aufrüstbarkeit

"Modularität" (im traditionellen Sinne des Wortes, nicht im Sinne von Apple) ist nur ein anderes Wort für "Aufrüstbarkeit". Um zu verdeutlichen, wie wichtig sie für professionelle Benutzer ist, hier meine persönliche Liste der Upgrades, die ich an meinem 2019er Mac Pro vorgenommen habe.

Original component Upgrade 8-core Xeon CPU 28-core Xeon CPU (purchased used) Radeon Pro 580X MPX Module GPU Radeon Pro W6800X Duo MPX Module GPU 256GB SSD 4TB SSD 32GB of RAM 196GB of RAM Afterburner ProRes and ProRes RAW accelerator card USC PCI-E card to add more USB ports

Das ist eine ziemlich umfangreiche Liste, und ich habe sie im Laufe der Zeit durchgeführt, soweit es mein Budget zuließ, anstatt gleich beim Kauf das große Geld auszugeben. Die Kostenersparnis beim Selbermachen ist einer der weiteren Vorteile, die geschäftlich orientierte Profis an modularen Workstations schätzen. Und wenn ein Benutzer neue Fähigkeiten entwickelt, um kompliziertere Aufgaben zu übernehmen, kann man den Computer einfach aufgerüsten, anstatt in einen ganz neuen Rechner zu investieren.

So wie der M1 Ultra und der M1 Max konstruiert sind, ist alles sehr eng auf die Chips gepackt und lässt keinen Raum für Benutzer-Upgrades. Der Mac Pro müsste anders sein, um Modularität und echte Aufrüstbarkeit für den Benutzer wieder einzuführen. Welche Upgrades könnten theoretisch ohne Unannehmlichkeiten ausgetauscht werden? Zunächst einmal kann die Afterburner-Karte verschwinden. Apple Silicon hat eingebaute Decoder/Encoder, die sie jetzt schlagen können.

Wenn der Grafikprozessor im neuen Mac Pro leistungsfähig genug ist - und wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass dies nicht der Fall sein wird - kann er für die meisten Profis auch die aktuellen MPX-Module ersetzen. Zukünftige Upgrades werden natürlich immer noch ein Thema sein, aber es gibt ja immer noch Thunderbolt.

Vergrößern Erweiterungsmöglichkeiten sind für professionelle Nutzer wichtig. © Thiago Trevisan

Modularer Mac Pro: PCI-E-Steckplätze

PCI-E-Steckplätze sind in der PC-Welt unverzichtbar, und sie sind für Mac Pro-Benutzer genauso wichtig. Sie brauchen eine Video- oder Audiokarte? Können Sie in den aktuellen Mac Pro 2019 einbauen. Sie möchten die Kosten für ein NVMe-Laufwerk mit hoher Kapazität von Apple vermeiden? Sie können NVMe Adapterkarten kaufen, mit denen Sie so viel Speicherplatz hinzufügen können, wie Sie möchten. Diese Steckplätze sind für Profis unersetzlich, ganz gleich, wie leistungsfähig der nächste Mac Pro ist.

Wie würde ein nicht-modularer Mac Pro aussehen? Unübersichtlich – durch die Kabel und Dongles, die man für den Anschluss von Thunderbolt-Zubehör benötigt. Das ist sicherlich nicht ideal, denn das hat Apple schon mit dem Mac Pro von 2013 versucht, und die Profi-Anwender nutzten das Thunderbolt-Ökosystem nicht so gern wie von Apple erhofft. Wir wissen nicht, wie die Unterstützung für Zusatzkarten bei Apple Silicon aussehen würde, und es ist durchaus möglich, dass dieser Teil der Modularität für immer verschwinden wird.

Aber Apple könnte uns mit dem Mac Pro überraschen. Die Andeutung am Ende des "Peek Performance"-Events deutet darauf hin, dass Apple für den Mac Pro etwas anderes auf Lager hat. Es könnte ein M1-Ultra-Gerät mit zwei Prozessoren sein, aber das wäre nur ein schnellerer Mac Studio, kein Mac Pro. Wenn Apple einen Mac Pro auf Basis von Apple Silicon mit PCI-E-Steckplätzen anbieten würde, wäre die Hardware-Unterstützung wahrscheinlich absichtlich eingeschränkt, aber Apple könnte die Profis trotzdem zufrieden stellen, ohne Kompromisse einzugehen

Modularer Mac Pro: Grafikkarten

Grafikkarten sind für Video- und 3-D-Profis seit jeher unverzichtbare Upgrades. Die Möglichkeit, MPX-Module oder handelsübliche AMD-Radeon-Grafikprozessoren hinzuzufügen, ist ein großer Gewinn für professionelle Anwender. Würde ein nicht-modularer Mac Pro funktionieren? Wenn Apple uns wieder einmal mit einer atemberaubenden GPU-Leistung überraschen kann, ist das durchaus möglich.

Zwei W6800x Duo-GPUs übertreffen die Leistung der vorhandenen Apple-Silicon-Chips bei GPU-Aufgaben wie R3D Raw und 3D-Arbeiten (siehe die Benchmarks unten). Wenn der neue Mac Pro dieses Leistungsniveau erreichen kann, sinkt der Bedarf an Modularität mit Sicherheit.

Der neue M1 Ultra mit seinen 128 GB Arbeitsspeicher und seinem 64-Kern-Grafikprozessor gibt uns eine Vorstellung davon, was Apple mit der Grafik des Mac Pro anstellen könnte. Laut Apple ist der Ultra deutlich schneller als das W6900x MPX-Modul im bestehenden Mac Pro, das die schnellste Einzeloption ist, die man bekommen kann. Es ist wahrscheinlich, dass ein aktualisierter Mac Pro sogar noch leistungsfähiger sein wird und vielleicht sogar die Multi-GPU-Optionen des aktuellen Mac Pro erreicht oder übertrifft. Wenn Apple dies erreichen kann, könnte das Unternehmen davon ausgehen, dass MPX-Module für grafikintensive Aufgaben nicht mehr erforderlich sind.

Ein Mac Pro, der sich ausschließlich auf den Apple-Silicon-Grafikprozessor verlässt, bringt jedoch ein Problem mit sich: Man ist an die Konfiguration gebunden und hat keine Upgrade-Möglichkeit. Wenn Sie derzeit einen Mac Pro mit einem AMD 580x kaufen, können Sie jederzeit die leistungsstärksten MPX-Optionen installieren. Ein neuer Mac Pro ohne die Möglichkeit zur Aufrüstung mag bei der Markteinführung beeindruckend sein, aber wenn er ein paar Jahre alt wird oder Ihre Anforderungen steigen, ist er schnell veraltet. (Sie müssen dann einen neuen kaufen!)

Externe Thunderbolt-3-Grafikprozessoren (eGPUs) sind mit Apple-Silicon derzeit nicht möglich. Es ist unwahrscheinlich, dass Apple an eGPUs interessiert ist, da das Unternehmen wahrscheinlich bei seinen eigenen GPU-Lösungen bleiben möchte. Außerdem sind sie nicht so schnell wie eine PCI-E-verbundene GPU. Mit dem, was wir bereits von Apple-Silicon gesehen haben und was wahrscheinlich noch kommen wird, ist es wahrscheinlich, dass Sie die GPU, die Sie mit Ihrem Mac Pro kaufen, auch behalten müssen.

Modularer Mac Pro: Mehr und mehr Speicherplatz

Die meisten professionellen Anwender benötigen viel Speicherplatz und verwenden netzwerkgebundenen Speicher oder andere externe Geräte. In diesem Fall wird der interne Speicher eines nicht-modularen Mac Pro nicht als Nachteil empfunden, aber es wäre schön, wenn man eine interne PCI-E-Karte verwenden oder sogar die guten alten Rotationsfestplatten installieren könnte. Thunderbolt kann zwar verwendet werden, aber es geht einiges an Praktikabilität verloren.

Der Mac Studio verfügt über die gleichen Speicherkonfigurationen wie alle anderen M1-Macs, und Sie müssen bei der Bestellung für mehr internen Speicherplatz bezahlen. Es gibt jedoch eine interessante Neuerung: Bei Teardowns wurden zwei SSD-Speichersteckplätze im Mac Studio entdeckt, die nicht verlötet sind und relativ einfach entfernt werden können, obwohl sie per Software gesperrt sind. Wenn der Apple Silicon Mac Pro diesem Beispiel folgt, könnte Apple es den Benutzern ermöglichen, zusätzlichen Speicher von Apple zu kaufen. Das wird nicht billig sein, aber es wäre ein großer Vorteil für Profis.

Modularer Mac Pro: Altes und Neues zur gleichen Zeit

Hier ist eine kleine Anregung: Was wäre, wenn Apple gleichzeitig den bestehenden Intel Mac Pro aktualisieren würde, um Modular-Profis zufrieden zu stellen, und gleichzeitig ein nicht-modulares Design mit Apple Silicon einführen würde?

Aber nicht so schnell. Mit der Veröffentlichung des Mac Studio wird es immer unwahrscheinlicher, dass Apple den bestehenden Intel Mac Pro mit Intel CPUs auffrischen wird. Hierfür gibt es zwei Hauptgründe:

Apples Leistung sowohl bei der CPU als auch bei der GPU hat mit dem M1 Ultra bereits vieles von dem übertroffen, was heute verfügbar ist. Das führt uns zu der Annahme, dass alles, was sie in einen neuen Mac Pro einbauen, im Vergleich zu bestehender Technologie eine umwerfende Leistung haben wird. (Vergessen Sie nicht, dass auch ProRes und andere Encoder/Decoder eingebaut sind). Die Nichtmodularität (nach herkömmlichem Verständnis, nicht nach dem von Apple) des Mac Studio wird immer noch viele professionelle Anwender zufrieden stellen, aber Apple hat den Mac Pro als letzte Plattform belassen - eine Plattform, auf der sie sich von Größen- und Stromverbrauchsbeschränkungen befreien können, um ein flexibles Gerät zu schaffen, das sowohl benutzerfreundlich als auch leistungsstark ist.

Beim derzeitigen Stand der Arbeitsabläufe und der Technologie wird ein nicht erweiterbarer Mac Pro die bestehenden Mac Pro Benutzer wahrscheinlich nicht glücklich machen. Profis sind nach wie vor auf die Möglichkeit angewiesen, Komponenten hinzuzufügen und zu entfernen, um ihren individuellen Anwendungsfällen gerecht zu werden. Apple hat jedoch aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, und ich bezweifle, dass das Unternehmen zu den Tagen des Mac Pro von 2013 zurückkehren wird. Aber Apple Silicon könnte noch einige Überraschungen bereithalten, die die Zukunft prägen könnten.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei unserer amerikanischen Schwesterpublikation Macworld.com.