Apple Store Wien eröffnet wieder – Australien zieht nach

Peter Müller

Apple wagt unter strengen Hygiene-Vorkehrungen erste Wiedereröffnungen seiner Stores.

Vergrößern Wien wagt sich vor, mit reduzierter Öffnungszeit © Apple

Während der Freistaat Bayern über die Wiedereröffnung von Golf - und Tennisplätzen streitet, kümmert sich Apple in Australien um die wirklich wichtigen Dinge und will am Donnerstag wieder einen großen Schritt zur Normalität zurück nehmen. Alle der 22 Apple-Stores des Landes werden am 7. Mai wieder eröffnen, nur der Flaggschiff-Store in Sidney bleibt noch zu, das ist jedoch seiner schon länger laufenden Renovierung geschuldet. Apple richtet sich bei seiner Wiedereröffnungstrategie nach den Auflagen der Gesundheitsbehörden, in Österreich öffnet der Store in Wien bereits heute. Vor allem aber gelten wesentliche Sicherheitsvorkehrungen wie reduzierte Öffnungszeiten, strenge Hygiene und Distanz. Apple legt in den Stores auch mehr Wert auf Service als auf Verkauf, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

In Wien hat der Store bis auf Weiteres von Montag bis Samstag jeweils von 11 bis 18 Uhr offen.