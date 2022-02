Apple Store Yas Mall in Abu Dhabi eröffnet

Thomas Hartmann

Der komplett neue Apple Yas Mall hat am Donnerstag im Einkaufszentrum in Abu Dhabi wieder eröffnet. Der Store ist laut Apple fast doppelt so groß ist wie der Originalstore, der 2015 an den Start ging.

Vergrößern Gutes Geschäft in Abu Dhabi © Apple

Abu Dhabi zählt aufgrund des rasanten Wachstums seit 1980 zu den modernsten Städten weltweit und wird heute architektonisch von einer Hochhäuser-Kulisse bestimmt, schreibt Wikipedia . Es ist die Hauptstadt des Emirats Abu Dhabi und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Als Muster von Demokratie und Menschenrechten können die Vereinigten Arabischen Emirate allgemein gewiss nicht gelten, näheres erfährt man dazu bei Human Rights mit Bezug auf Amnesty International .

Gute Geschäftsgrundlage

Doch die Geschäfte laufen aufgrund von Öl und Tourismus in der Hauptstadt gut, sodass Apple hier aus wirtschaftlicher Sicht einen geeigneten Standort für seine Stores findet. Wie schon angedeutet, gibt es einen Apple Store dort bereits seit 2015, der durch den nun fast doppelt so großen Apple Yas Mall ersetzt wird.

Nach Apples eigener Darstellung befindet sich der neue Store ”in einer erstklassigen Ecklage am Stadtplatz des Einkaufszentrums und zeichnet sich durch eine atemberaubende geschwungene Glasfassade aus”, die knapp 46 Meter Glas über die gesamte Ladenfront hinweg in das Storedesign integriere. Die Böden bestehen demnach aus Bianco Cristal, im gesamten Raum wurden Holzdecken verwendet und ähneln laut Eigentümer den Materialien, die in anderen Apple Stores auf der ganzen Welt zu finden sind.

Lichtvolle Ausstattung

Zwei große Oberlichter, die sich direkt über sechs Ficus-Nitida-Bäumen befinden, sollen dafür sorgen, dass der Innenraum in natürliches Licht getaucht wird. Die frei stehende Videowand und das Forum befinden sich laut Apple im Zentrum des Stores, wo auch die kostenlosen "Today at Apple"-Sessions stattfinden. Diese täglichen Sessions werden von Apple Creatives angeleitet und wollen kreative Inspirationen bieten, praktische Fähigkeiten vermitteln und Teilnehmer:innen helfen, ihre Produkte noch besser zu nutzen.

Im Apple Yas Mall arbeiten demnach 100 hochqualifizierte Mitarbeiter:innen, die zusammen 33 Sprachen sprechen und 32 Nationalitäten repräsentieren sowie ein ”diverses Team” bilden.

”Diverse” Teams in arabischer Sprache

Apple ist nach eigener Auskunft seit über zehn Jahren in der Region tätig und beschäftigt in den Vereinigten Arabischen Emiraten mehr als 600 Mitarbeiter:innen. Seit Eröffnung der ersten Apple Stores in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Jahr 2015 habe man fast 30 Millionen Besucher:innen begrüßt.

Die Kund:innen kommen der Pressemitteilung zur Folge in den Genuss von Software und Apps in arabischer Sprache, maßgeschneiderten arabischen Inhalten in Apple Music und einem lokalisierten App-Store, der in 14 Ländern im Nahen Osten und Nordafrika verfügbar ist.