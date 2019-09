Apple TV 3 kann Inhalte von Apple TV+ abspielen

Peter Müller

Offiziell hat Apple dies nie bestätigt, doch Apple TV+ Serien und Filme kann man auch über das Apple TV 3 abspielen.

Vergrößern Apple TV+ auf dem Apple TV 3

Mehr Inhalte: Das im März 2013 herausgekommene Apple TV 3 ist an sich durch den tvOS-fähigen Nachfolger Apple TV 4 und Apple TV 4K obsolet geworden, zählt für Apple dennoch nicht zum Alteisen. In dieser Woche hat es ein wenig überraschend noch ein Update für die Settopbox von anno dazumal gegeben, dieses fügt sich aber dem Sinn von Apples Service-Strategie. Denn Apple TV+ und die Apple TV Channels will der Anbieter auf so viele Geräte wie nur möglich bringen, nicht nur auf die eigenen.

Da das alte Apple TV mit seiner 1080p-Auflösung aber immer noch in der Lage ist, Fernsehen in angemessener Qualität auf viele Apparate zu bringen, wäre es wenig sinnvoll, das Produkt von den neuen Services auszuschließen. Denn das ist genau das, was das Update auf Apple TV Software 7.4 bewerkstelligt: Das Apple TV 3 bekommt eine an das am Dienstag veröffentlichte tvOS 13 angelehnte neue Oberfläche, über die man auch in der App Apple TV die Streaming-Angebote Dritter und Apple TV+ bestellen und genießen kann. Die TV-App war bereits im Sommer mit der Software 7.3 auf Apple TVs der zweiten und dritten Generation gekommen , mit der jüngsten Version will Apple weitere Verbesserungen bei Sicherheit und Stabilität erreicht haben.