Apple-TV-App auf Playstation 4 und 5 verfügbar

Thomas Hartmann

Mit dem Verkaufsstart für die Playstation 5 steht auch die Apple TV-App für diese und die Vorgängerkonsole von Sony zum Download bereit.

Vergrößern Apple TV+ kommt jetzt auch auf Spielekonsolen © Apple

Wie von Sony angekündigt, gibt es die Apple-TV-App jetzt sowohl für die Playstation 4 als auch die Playstation 5 als Download im Playstation Store. Das berichtet 9to5Mac . Der offizielle Verkaufsstart der Playstation 5 ist am heutigen 12. November in verschiedenen Ländern wie den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea. In anderen Staaten soll die ”Next-Gen-Konsole” von Sony mit dem 19. November erscheinen – auch Amazon in Deutschland gibt das Erscheinungsdatum mit diesem Termin an .

Wer die Playstation 4 besitzt, kann die Apple-TV-App ebenfalls laden. Dort gibt es Inhalte aus dem iTunes-Store, aber auch von Drittanbietern. Besonders interessant ist der Zugang der App auf den Streamingdienst von Apple mit Apple TV+ inklusive der diversen Filme und Serien sowie Dokumentationen dort.

Ebenfalls in dieser Woche hat Apple bereits Apple TV als App für die Xbox-Konsolen im Microsoft Store freigegeben. Weitere Bezugsquellen außerhalb des Apple-Universums sind beispielsweise Samsung Smart-TVS ebenso wie von LG, Sony und für die Amazon Fire-TV-Geräte.