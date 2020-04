Apple TV+: Einige Serien kostenlos für alle

Peter Müller

Für eine begrenzte Zeit zeigt Apple TV+ einige ausgewählte Serien und einen Dokumentarfilm gratis.

Vergrößern Gratis für alle

Apple hat einige Inhalte seines Angebots Apple TV+ für die Allgemeinheit geöffnet, sie lassen sich auf kompatiblen Geräten auch ohne Abo sehen. Die Adresse apple.co/FreeForEveryone führt auf den Reiter "Jetzt ansehen" in der TV-App.

Darunter sind "For All Mankind", "Servant", "Little America" und "Dickinson", dazu auch der Dokumentarfilm "Die Elefantenmutter" sowie die Kinderserien "Snoopy im All", "Helpsters" und "Vier Freunde und die Geisterhand", nicht aber die Flaggschiffserien "See" und "The Morning Show" oder die neue Serie "Home Before Dark". Jedoch kann man die ersten beiden Folgen dieser Serien im Rahmen des Angebots ansehen und müsste erst ab Folge drei ein Abo lösen. Der erste Monat Apple TV+ ist gratis, danach kostet der Service 4,99 Euro monatlich.