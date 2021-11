Thomas Hartmann

Das Drama von William Shakespeare hat Joel Coen in Schwarz-Weiß abgedreht. Kino-Premiere im Dezember, danach auf Apple TV+. Titel: "The Tragedy of Macbeth".

Vergrößern Denzel Washington gibt Lord Macbeth, Frances McDormand die Lady © Apple

Apple selbst weist in einer Pressemitteilung auf einer düster gemachten Website zu "The Tragedy of Macbeth" auf die Neuverfilmung von Dramastoff ”Macbeth” nach William Shakespeare hin: ”Denzel Washington und Frances McDormand spielen die Hauptrollen in Joel Coens kühner und unerbittlicher Adaption – eine Geschichte über Mord, Wahnsinn, Ehrgeiz und zornige Arglist”, heißt es dort.

Coen, bekannt für viele Verfilmungen gemeinsam mit seinem Bruder Ethan (zum Beispiel ”Fargo” oder ”No Country for Old Men”, dieser auch mit Oscars für den besten Film und die beste Regie 2008), zeichnet bei "The Tragedy of Macbeth" neben der Regie auch für Drehbuch und Produktion verantwortlich. In der Hauptrolle ist Denzel Washington zusammen mit Frances McDormand zu sehen. Die Oscarpreisträgerin und Ehefrau des Regisseurs ist zusammen mit diesem und Robert Graf auch für die Produktion zuständig.

”Macbeth” von William Shakespeare, das 1606 uraufgeführt wurde, handelt vom Aufstieg des königlichen Heerführers Macbeth zum König von Schottland, seinem Wandel zum Königsmörder und nach weiteren Mordtaten, die der Erhaltung seiner Macht dienen sollen, seinem Fall. Eine stark am Werk von Shakespeare orientierte Verfilmung des Dramas gab es bereits 1971 von Roman Polanski. 2015 wurde das Drama in Großbritannien verfilmt , mit Michael Fassbender ("Steve Jobs") und Marion Cotillard ("Taxi") in den Hauptrollen.

Wie Apple Insider schreibt , soll die düstere Schwarz-Weiß-Verfilmung am 25. Dezember in die Kinos kommen, ab dem 14. Januar läuft "The Tragedy of Macbeth" dann auf Apple TV+. Der Kinostart ist auch im Hinblick auf spätere Nominierungen wie für den Oscar wichtig. Einen ersten Trailer gibt es hier:

Auf Apple TV+ selbst findet sich die Ankündigung ebenfalls, mit dem Hinweis auf die Länge von einer Stunde und 45 Minuten.

Auch interessant für Apple TV+-Abonnenten: 9to5 Mac gibt eine Vorschau auf kommende und aktuelle Filme und Serien auf dem Streaming-Dienst aus Cupertino – in dieser Woche hat es neuen Content wegen Thanksgiving schon am Donnerstag gegeben.