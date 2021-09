Apple TV+: Podcast begleitet den Start von „Foundation“

Denise Bergert

Apple veröffentlicht zum Launch seiner neuen Sci-Fi-Serie „Foundation“ in wöchentlichen Abständen einen zugehörigen Podcast.

Vergrößern Apple veröffentlicht einen Podcast zu "Foundation". © Apple TV+

Am heutigen Freitag startet mit „Foundation“ eine neue Serie beim Streaming-Dienst Apple TV+. Zeitgleich zum Serienstart launcht Apple den zugehörigen Podcast „Foundation: The Official Podcast“ . In der ersten Folge diskutieren Moderator Jason Concepcion und Showrunner David S. Goyer in 46 Minuten über die ersten beiden „Foundation“-Episoden „The Emperor’s Peace“ und „Preparing to Live“. Goyer verrät unter anderem Details über seine persönliche Beziehung zur Romanvorlage und verrät Hintergrundinformationen zur Serienadaption.

Der Podcast erscheint ebenso wie die Serien-Episoden jeden Freitag. Produziert wird „Foundation: The Official Podcast“ von den Pineapple Street Studios. Begleitende Podcasts zu Apple TV+-Inhalten startete Apple bereits Anfang des Jahres mit dem Podcast zur zweiten Season von „For All Mankind“ sowie dem Podcast zur Dokumentation „The Line“.

„Foundation“ basiert auf der Foundation-Trilogie des Science-Fiction-Autors Isaac Asimov. Die Romane beschreiben den Untergang eines galaktischen Imperiums und den darauffolgenden Aufbau einer interstellaren menschlichen Zivilisation. Die Serien-Adaption feiert heute mit den ersten beiden Episoden bei Apple TV+ Premiere. Folge drei erscheint am 1. Oktober 2021.