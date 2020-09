Apple TV+: Weihnachtsspecial mit Mariah Carey

Denise Bergert

Mariah Carey's Magical Christmas Special wird zu Weihnachten exklusiv bei Apple TV+ verfügbar sein.

Vergrößern Mariah Carey's Magical Christmas Special erscheint zu Weihnachten bei Apple TV+. © Apple

Apple hat heute ein Weihnachtsspecial mit Sängerin und Superstar Mariah Carey angekündigt . Mariah Carey's Magical Christmas Special wird Weihnachten 2020 exklusiv bei Apples Streaming-Dienst Apple TV+ verfügbar sein – pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum von Careys Hit "All I Want For Christmas Is You".

Im Weihnachtsspecial agiert Carey in der Hauptrolle. Laut Apple begibt sie sich auf eine Reise um die Welt, auf der Suche nach dem Geist der Weihnacht. Das Special soll Musik, Tanz und Animation in einem neuartigen Format kombinieren. Carey lädt in ihrem Weihnachtsspecial zudem zahlreiche hochkarätige Stars ein, die mit ihr den ein oder anderen Hit singen werden. Um wen es sich bei den Gästen handeln wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Neben Carey selbst, werden Ian Stewart, Raj Kapoor und Ashley Edens als Produzenten der Show für die Produktionsfirma Done + Dusted agieren. Regie führen der BAFTA-Award-Gewinner Hamish Hamilton sowie der Golden-Globe-Gewinner Roman Coppola. Im September und Oktober veröffentlicht Carey pünktlich zum Start des Weihnachtsgeschäfts ihre neueste Biographie "The Meaning of Mariah Carey" sowie das Doppel-Album "The Rarities".