Apple TV+ auf Sky Q drei Monate gratis

Thomas Hartmann

Sky Q will Fernsehen, Streaming und Apps miteinander verbinden. Die drei Monate Apple TV+ gratis gibt es bis in den Mai.

Mit den Apple TV+-Serienhits wie "WeCrashed", "Ted Lasso" und "The Last Days of Ptolemy Grey" macht der Streaming-Anbieter Werbung fĂŒr Sky Q. Sky Q will alles in einem GerĂ€t bieten: Sky und Free-TV-Sender, Filme und Serien von Sky und Netflix in einer Übersicht vereint, die beliebtesten Apps mit Zugriff auf die Mediatheken und vielen weiteren Sendern. Dazu gehören auch etwa DAZN, Netflix oder Amazon Prime Video, fĂŒr die in der Regel ein eigenes Abo vorausgesetzt wird, Netflix kann aber enthalten sein. Sky Q ist demnach ein ”Heim-Entertainment-Streaming-TV-System (inkl. Sky Q Receiver bzw. Sky Q IPTV Box) mit vielen zusĂ€tzlichen, neuen Funktionen” und es damit ein von Grund auf erneuertes ”normales” Sky.

Das ist zu tun, um die drei Monate Apple TV+ kostenlos zu erhalten: DafĂŒr mĂŒssen sich Nutzende registrieren und den Gutschein-Code auf der Sky Webseite einlösen. Falls gewĂŒnscht, könne das Gratisabonnement vor Ablauf der drei Monate jederzeit gekĂŒndigt werden. Berechtigt sind alle Sky Q-Kunden, die nicht bereits ein laufendes Apple TV+ Abo besitzen. Erfordert außerdem eine Apple-ID mit hinterlegter Zahlungsmethode.

Seit Dezember ist der Streaming-Service auf Sky Q verfĂŒgbar. Die Inhalte sind laut Anbieter nahtlos in Sky Q integriert und können so werbefrei gestreamt werden.

Apple TV+ wird perspektivisch auch als App auf Sky Glass verfĂŒgbar sein, der noch in diesem Jahr auf dem Markt erscheinen wird. Nutzer können die Apple TV+ App auch mit der Sprachfernbedienung aufrufen.