Apple TV+ gewinnt Marktanteile, bleibt aber hinter Netflix

Denise Bergert

Apple gewinnt mit seiner Streaming-Plattform Apple TV+ Marktanteile. Mit Netflix kann es der Konzern jedoch noch nicht aufnehmen.

Vergrößern Apple TV+ gewinnt in den USA neue Abonnenten. © Apple

Die Marktanalysten von Justwatch haben in dieser Woche einen neuen Bericht über die Marktanteile der unterschiedlichen Streaming-Dienste in den USA veröffentlicht. Während Platzhirsch Netflix im letzten Quartal 2021 rund zwei Prozent seiner Abonnenten verloren hat, legt Apple TV+, der Streaming-Dienst von iPhone-Hersteller Apple, um ein Prozent zu.

Fünf Prozent Marktanteil für Apple

Damit liegt der Marktanteil von Apple TV+ in den USA mittlerweile bei fünf Prozent. Allein im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen um zwei Prozent wachsen. Am schnellsten wachsen im Jahr 2021 konnte Konkurrent HBO Max. Der Dienst legte um fünf Prozent zu und hält in den USA nun einen Marktanteil von zwölf Prozent.

Apple liegt weit hinter Netflix und Amazon

Auf Platz eins liegt in den USA Netflix mit 25 Prozent Marktanteil, gefolgt von Amazon Prime Video mit 19 Prozent. Platz drei teilen sich die beiden Disney-Dienste Hulu und Disney+ mit jeweils 13 Prozent. „Im Jahr 2021 verzeichnete der SVOD-Markt ein extremes Wachstum des Wettbewerbs. Apple TV+ beendete das Jahr mit seinem bisher höchsten Marktanteil und legte im Laufe des Jahres um 2 Prozent zu. Netflix und Prime Video verloren kontinuierlich Marktanteile, während andere Plattformen wie HBO Max, Paramount+ und Discovery+ an Dynamik gewannen. Mit einem Zuwachs von fünf Prozent hatte HBO Max das erfolgreichste Jahr 2021,“ heißt es in dem Bericht.

Neue Inhalte in Arbeit

Apple TV+ wurde im November 2019 in den USA gestartet. Der Preis für ein Monatsabo liegt bei 4,99 US-Dollar. Der Konzern hat viel in eigene Inhalte investiert. Im vergangenen Jahr launchte mit Foundation etwa eine Science-Fiction-Serie auf Grundlage von Isaac Asimovs preisgekrönter Buchreihe. Eine Serie zu „Godzilla an Titans“ ist ebenfalls in Arbeit.